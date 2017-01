Berliini linnapea Michael Müller pöördus USA presidendi Donald Trumpi poole palvega jätta Mehhiko piirile müür ehitamata, vahendas Deutsche Welle.

Müller kirjutas Valge Maja pressiteenistusele: "Berliin ei saa vait olla, kui üks riik plaanib jälle uue müüri ehitada. Berliinlased teavad kõige paremini, kui palju kannatusi see põhjustab."

Berliini linnapea Michael Müller (HANNIBAL HANSCHKE)

"Berliini müüri langemine oli 20. sajandi üks tähetunde. Nüüd on käes 21. sajand ja me ei saa nõustuda, et ameeriklased, kellele me suuresti oma vabaduse võlgneme, heidavad meie ajaloolise kogemuse täiesti kõrvale. Ma palun USA presidenti, et ta ei asuks sellele teele. Kus iganes praegu maailmas sellised piirid veel olemas on, tekitavad need ainult piinu. Mõelge Koreale ja Küprosele."

Müller palus Trumpil mõelda oma eelkäijale Ronald Reagani sõnadele. "Kui Reagan ütles 1987. aastal Lääne-Berliinis peetud kõnes oma kuulsa lause "Härra Gorbatšov, kiskuge see müür maha!", siis mina palun, et kallis härra president, ärge ehitage seda müüri!".