Saalfeldeni linn otsib eraklasse uut elanikku, vahendas BBC.

Salzburgi lähedal asuva linnakese juures on mägierakla asunud juba üle 350 aasta. Paraku on see nüüd tühi ja linn on asunud uut eremiiti otsima. Linna kodulehel on kuulutus, mille järgi on edukas kandidaat kristlane, endaga rahujalal ja valmis elama 1400 meetri kõrgusel.

Kohaliku preestri Alois Moseri sõnul ei pea tulevane erak siiski üksindust tundma, kuna eraklat külastab iga päev suur hulk inimesi, kes tulevad kaunist vaadet nautima, palvetama ja vestlema. Külalisi võetakse vastu aprillist novembrini.

Erakla eelmine elanik Thomas Fieglmüller pidas vastu vaid ühe hooaja ja pöördus seejärel tagasi oma kodulinna Viini. Fieglmülleri sõnul oli elu mägedes karm, kuid loodus on ilus ja erakla külalised väga meeldivad inimesed. Ranged katoliiklased olevat siiski tema välimust kritiseerinud, kuna tal pole habet ega kapuutsiga mantlit.

Kui keegi soovib end proovile panna, jätku meelde, et töösoovi asjus tuleb Saalfeldeni linnavalitsusele kirjutada tavaline kiri ja see posti panna. E-kirjaga asju ajada ei saa. Tööle kandideerimise tähtaeg on 15. märts. Samuti on oluline meelde jätta, et erak ei saa palka.