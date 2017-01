Trumpi sõnul on see ajutine lahendus, kuni töötatakse välja parem julgeolekuplaan, millega kaitsta ameeriklasi terroriohu eest, kirjutab New York Times.

USA värske president on asunud täitma oma valimiseelseid lubadusi. Kui äsja kuulsime Mehhiko piirile ehitatavast müürist, siis reedel keelas mees ära seitsme islamiriigi turistidel ja põgenikel USAsse siseneda.

"Me ei taha neid siia," ütles Trump reedel Pentagonis. "Tahame olla kindlad, et me ei luba siia inimesi, kelle vastu meie sõdurid teisel pool merd võitlevad. Tahame vastu võtta ainult neid, kes toetavad meie riiki ja armastavad meie inimesi."

Lisaks keelas president samadest riikidest pärit turistidel USAsse reisimise vähemalt 90 päevaks. Piirangud hakkasid kehtima reedest ning nende eesmärk on saavutada parem kontroll põgenike, immigrantide ja turistide suhtes suurema ohutasemega riikidest.

Trump käskis keskenduda religioosse tagakiusamise eest põgenevate inimeste aitamisele, tuues näiteks Süüria kristlased. Juristid ja õiguseksperdid aga kahtlevad, kas presidendi käsk on põhiseadusega kooskõlas.

Ameerika-Islami suhete nõukogu (CAIR) leiab, et Trumpi keelud-käsud on diskrimineerivad ja suunatud moslemite vastu ainult nende usu pärast. Organisatsioonil on plaan otsus esmaspäeval kohtusse kaevata.