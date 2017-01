Mees teatas toona sügisel, et on remissioonis ning jätkab kindlasti töötamist. Jõudnud veel mitmeid filme teha, tuli mehel siiski jälle vähiga silmitsi seista. Seekord kustutas see aga armastatud näitleja eluküünla.

Sel aastal jõuavad kinolinale veel mitmed filmid, kus Hurtil roll kanda. Näiteks "Darkest Hour", "That Good Night" ja "Broken Dream".

Enim kõneainet pakkunud film on aga "Jackie", mis räägib Ameerika Ühendriikide ekspresidendi John F. Kennedy abikaasast. Eestis jõuab see kinodesse märtsis.



Hurti töö on pälvinud palju tunnustust. Ta on võitnud Kuldgloobuse ja neli Bafta filmiauhinda. Lisaks oli ta kahel korral nomineeritud Oscarile.

2015. aasta juulis lõi kuninganna Elizabeth II John Hurti rüütliks.