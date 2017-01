"Eks see saatejuhtide valik on alati väga keeruline ja vastutusrikas. Sepa ja Avandiga on juba väga keeruline koos töötada, sest nad on jäänud aastatega aeglasemaks ning neil puusad jupsivad. Aga õnneks on Avandi ja Sepp nõus töötama sisuliselt tasuta – söögi eest. Asi seegi! Usun, et tuleb suurepärane show," on produtsent Mart Normet valikuga rahul.

(ERR/Elena Vareiko)