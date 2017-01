Täna varahommikul süttis Viljandis ühe eramaja hoovis kaks sõiduautot. Sissesõiduteel põlema läinud autodest andis pererahvale märku majas olev signalisatsioon.

Kell 6.20 said päästjad teate süttinud autodest, millel ulatuvad leegid juba üle katuste. Päästjad said tulest kiirelt jagu ning elumajale leegid edasi ei kandunud.

Keegi tulekahjus viga ei saanud. Sõidukeid aga päästa ei õnnestunud, Mercedes-Benz ja Audi hävisid tules.

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse ühest sõiduautost.Tulekahju täpne tekkepõhjus on selgitamisel, kuid esilagu on uurimise all auto elektririke või süütamine.