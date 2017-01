Hiidlased panid mitmesaja inimese töö ja vaeva kahe mastiga kaljase sisse.

Hiiumaal Suuresadama külas on maja, mille töötoa uksest sisse piiludes näed laeva ahtrit, akendest paistavad poordilauad ning vööritääv sihib maja otsaseina.

Kas keegi on suurele puulaevale heast peast maja ümber ehitanud ja katuse peale teinud? Käina mees Ain Tähiste lausub, et tegelikult oli asi ikka vastupidi – Hiiumaa laevaehitajad lõid kaljase tammest kere üles katuse all ja soojas toas. Kuigi purjekas on tehtud nagu endistel aegadel, lubas katus ja laeva kattev kiletelk töötada iga ilmaga. Muidu võinuks laevaehitus senise seitsme aasta asemel võtta aega hulga rohkem.

Nüüd on aga juhtunud nii, et 16 meetrit ja 75 sentimeetrit pikk laevakere tuleb selle aasta suve lõpul ühise jõu ja nõuga vette saada. Aga mis saab majast? Tähiste muigab kavalalt ja lausub, et algul oli plaan maja alla kanal kaevata või siis maja laeva ümbert ära põletada, aga nad mõtlesid viimaks siiski välja, et võtavad lihtsalt hoone otsaseina aluse väljaviimise ajaks lahti.