Kohtute väljaminekud ja postikulud on aasta aastalt kasvanud, kuid eelarvet pole suurendatud. Seetõttu palub riigikohtu esimees Priit Pikamäe riigikogu ja rahandusministeeriumilt abi probleemi lahendamisel.

Kohtute haldamise nõukojale esitatud info järgi on selle aasta esimese ja teise astme kohtute eelarve 30 559 608 ja eelarvemiinus 1 049 637 eurot. Viimase taga on kohtute püsikulude puudujääk, mis on tingitud kohtumenetlusega seotud kolmandate isikute – ekspert, tõlk, kannatanu, tunnistaja, pankrotihaldur ja rahvakohtunik – kulude ja postikulude kasv.

Kohtumenetlusega seotud kulude hüvitamise ja menetlusdokumentide saatmise kohustus tuleneb seadusest ja kohus ei saa nende suurust mõjutada. Väljaminekud on aasta-aastalt suurenenud, kuid kohtute eelarve mitte, ütles riigikohtu esimees ja kohtute haldamise nõukoja esimees Priit Pikamäe.

Nõukoda toetab justiitsministeeriumi ettepanekut viia 2018. aasta riigieelarves arvestuspõhiseks esimese ja teise astme kohtute kohtunike palgakulud, kohtute postikulud ja kohtumenetlusega seotud kolmandate isikute kulud. Nad paluvad riigikogu õiguskomisjonilt, riigikogu põhiseaduskomisjonilt ja rahandusministeeriumilt toetust asja lahendamisel.