KADRI VOORAND: ma olen oma kahe muusikaauhinna üle siiralt üllatunud ja jalust rabatud ()

Kadri pärjati parima naisartisti ja džässalbumi auhinnaga. Kui tseremoonia läbi sai ja artistid end lokaalis Chicago järelpeol lõdvaks lasid, tunnistas Kadri, et ta ei saa täpselt aru, kas kõik see juhtus unes või ilmsi. "Nii palju inimesi jäi tänamata, need auhinnad ei kuulu ju ainult mulle," ütles ta.

"Tunne on suurepärane. See oli tõsiselt ootamatu. Ma olen siiralt üllatunud ja jalust rabatud," õhkas lauljatar Kadri Voorand neljapäeva õhtul pärast Eesti muusikaauhindade galat , kus ta kaks preemiat võitis.

Neljapäeval Nordea kontserdimajja minnes ei mõelnud Kadri auhindadele üldse. Kuna ta esines seal ansambliga Estonian Voices , oli ta keskendunud just etteastele. "Päeva jooksul juhtus väga palju asju ja kui ma lõpuks saalis toolile istusin ja tulemusi kuulsin, olin šokeeritud. Igal juhul on see väga äge."

Kadri tegi plaadi "Armupurjus" oma bändiga Kadri Voorand Quartet. Salvestasid nad selle Itaalias oliiviistanduste vahel, kus bänd Kadri sõnul nädal aega lausa nagu vangis oli. "Stuudiomaja oli mäenõlval ja selle alt läks mööda ainult üks väga kitsas autotee. Maja juurest radu ära ei läinud," räägib ta.

Võimaluse sellises kohas salvestada pakkus Kadrile välja stuudio omanik, itaallane, kellele tema muusika väga meeldib. "Meil oli seal ilus vaade, vaikus, pikad arutelud erinevatel teemadel – poliitikast religiooni, moraali ja muusikani välja."

Materjali mängisid nad sisse kõvasti, plaadile mahtus vaid murdosa. Kadri loodab, et tulevikus kuuleb publik ka ülejäänud laule.

Parima naisartisti auhinna kandidaatide seas ei olnud tänavu üllatuslikult mitte ühtki poplauljatari. Kadri Voorand esindas džässmuusikat ning Maarja Nuut ja Eeva Talsi hoidsid kõrgel folgi lippu. "See, et folk ja džäss on esindatud kategoorias, kus tavaliselt on olnud poplauljad, on kindlasti hea märk. Ma arvan, et inimestel on tekkinud janu millegi uue järele," arvab Kadri.

See aasta tuleb lauljanna jaoks tihe. Ta lubab, et ansamblil Estonian Voices on varuks üllatusi ja ka Kadri Voorand Quartet esineb siin-seal. Tallinn Music Weekil astub Kadri lavale aga uue duoga. Lisaks ootab ees mitu välisreisi ja ohtralt muid kontserte. "Graafik on päris tihe ja asju tuleb juurde. Aga kui on kiire ja palju tegemist, olen ma sõiduvees."

Kas Kadri puhata ka saab? "Ei," teatab ta ilma ühegi kahetsusvarjuta näos.

Villu Tamme: kui midagi antakse, teeb südame soojaks küll. (Teet Malsroos)

Villu Tamme: kui midagi antakse, teeb südame soojaks küll

"Ma olen selle auhinna nimel ju aastakümneid pingutanud. Lõpuks sain selle kätte ja mind kuulutati Eesti parimaks lauljaks," kommenteerib Eesti esipunkar Villu Tamme, kellele anti auhind panuse eest Eesti muusikasse.

"Kui selliseid auhindu jagatakse, siis ma olen tavaliselt alati viimane. Et kui midagi päästa enam pole, siis teeme Villuga nalja."

Punkar ütleb esiti, et auhindadest on tal ükskõik, kuid tunnistab veidi aja pärast, et kui midagi antakse, teeb see südame siiski soojaks. Muide, Villu paljastab, et kui ta läks lavale auhinda vastu võtma, keeras ta sellega sõu natuke tuksi ka. "Ma oleksin pidanud minema pärast seda, kui Estonian Voices on ära laulnud, aga ma läksin varem. Siis, kui öeldi, et punkar Villu saab. Läksin lavale ja pärast olid režissöörid ja operaatorid kõik peast kinni hoidnud. Ma ei saanud ise üldse aru, et midagi valesti oli, aga ma rikkusin terve sõu ära."

Tanja ja Mikk: õhtujuhtimine oli väsitav, aga lõbus. (Teet Malsroos)

Tanja ja Mikk: õhtujuhtimine oli väsitav, aga lõbus

Eesti muusikaauhindade gala õhtujuhid Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar tunnistavad, et saadet juhtida oli lõbus, aga ka päris väsitav. Tanja ja Mikk tulid lavale muusikalinumbriga. "Meil on mõlemal päris suur muusikalitaust ja arutasime tiimiga, mida võiks avanumbrina teha," ütleb Tanja.

Naine tunnistab, et ei saanud galale eelneval ööl isegi magada. "Kujutasin ette kõiki asju, mis võivad valesti minna – kukun, sõnad lähevad sassi ja kleit läheb katki," muigab ta.

Saate lõpus tegi Tanja nalja ja nimetas end ja Mikku perekond Mihhailovateks. Naine sõnab, et nad viskavad Mikuga tihti nalja ning ta tutvustab oma meest kui Mikk Mihhailovat päris tihti. "Isegi paljud mu sõbrad kutsuvad mind nii," naerab Mikk.

Aasta rokkbänd: Elephants From Neptune. Vasakult Markko Reinberg (kitarr), Robert Linna (laul), Rain Joona (bass) ja Jon Mikiver (trummid). (Teet Malsroos)

Robert Linna: aasta ansambli tiitel on üle mõistuse

"Tunne on uskumatu. Loomulikult oleme uhked selle üle, mis me teinud oleme, aga et žürii valib just meid kõige legendaarsemate muusikainimeste seast välja, jõuab alles homme-ülehomme kohale," õhkab parima rokkalbumi ja aasta ansambli tiitliga pärjatud ansambli Elephants From Neptune laulja Robert Linna.

Mees sõnab, et rokkalbumi auhind on lahe, sest rokkmuusika ei ole tema sõnul praegu kõige populaarsem žanr ja on tore, et seda hinnatakse. "Aasta ansambli tiitel on uskumatu, kui oled sellises seltskonnas. Ma vaatasin saalis ringi ja mõtlesin, et selle tüübi muusikaga ma kasvasin üles ja selle järgi hakkasin kitarri mängima. See on üle mõistuse."

Karl-Erik Taukar: juba nominatsioonid olid mu jaoks suur asi. (Teet Malsroos)

Karl-Erik Taukar: juba nominatsioonid olid mu jaoks suur asi

"Ma ei pannud endale eriti eesmärke. Juba nominatsioonid olid minu jaoks piisavalt suur asi. Ma poleks ka siis õnnetu olnud, kui poleks ühtki auhinda saanud. Sellist tulva ma aga oodata ei osanud," ütleb neljas kategoorias auhinna kandidaadiks nimetatud ja kolm preemiat saanud Karl-Erik Taukar.

Mees võitis aasta popalbumi, meesartisti ja albumi auhinna. Viimast pidas ta kõige kaalukamaks. "Kui üks album valitakse välja kõigi aasta jooksul Eestis ilmunud albumite hulgast, on see ikka väga suur asi," sõnab Karl-Erik. Mees ütleb, et armastab muusikuametit väga.

"Olen juba seitsmendast klassist saati investeerinud oma suvel teenitud raha pillidesse ja muusikaprogrammidesse. Olen sellest elust väga kaua unistanud."

Laura punane kleit varjas rakmeid, mis hoidsid teda kuu pealt kukkumast. (Teet Malsroos)

Laura: lae all kõlkudes tuli ikka väike sabin sisse

Muusikaauhindade lõpunumbriks lõi käed kolm kaunitari – Laura Põldvere, Liis Lemsalu ja Lenna Kuurmaa –, kes panid oma etteastega galale vägeva punkti. Laura tuli lausa Nordea kontserdimaja laest kuu peal alla. "Väga lahe kogemus oli. Ma pole kunagi tohutult kõrgust kartnud, aga väike sabin tuleb sisse ikka," ütleb Laura.

Enne laulma hakkamist pidi lauljatar lae all päris pikka aega kõlkuma, siis aga võis näha, et Laura liigutas oma käsi ja kuulda oli ka lauluviisi. "Tundsin end selleks hetkeks juba vabamalt ja sain jalgu liigutada, et nad ära ei sureks. Pidin end natuke liigutama," ütleb Laura.