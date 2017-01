Suurbritannia peaminister Theresa May viibis reedel Washingtonis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga.

May kinnitas, et "Trump on sajaprotsendiliselt NATO poolt", vaatamata tema hiljutistele kommentaaridele, milles nimetas allianssi iganenuks, vahendas ERRi uudisteportaal välismeediat ja "Aktuaalset kaamerat".