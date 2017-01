Noor vallasema Astrid Lindgren: kasuperre jäetud poja nutt saadab mind elu lõpuni ()

Kuulus lastekirjanik pidi 19aastaselt sünnitatud lapsest aastaid lahus olema, sest ei suutnud teda üksi ülal pidada ega tahtnud perele häbi teha.

Täna 15 aastat tagasi meie seast lahkunud Astrid Lindgren, üks armastatumaid lasteraamatute autoreid, ei saanud omaenda vanemale lapsele olla algusest peale selline ema, nagu oleks soovinud. Noore neiuna jättis ta Taanis salaja ilmale toodud poja Lasse juba kolmenädalaselt asendusema hoolde. Kulus üle nelja aasta, enne kui Astrid, siis juba abielunaine, sai poisi enda kasvatada võtta.

On aasta 1924. Lõuna-Rootsis Vimmerby linnakese külje all üles kasvanud kirjutamishimuline Astrid, siis veel Ericsson, läheb pärast keskkooli 17aastasena praktikale kohalikku päevalehte Vimmerby Tidning. Ta kirjutab uudislugusid kohtuasjadest, õnnetustest ja kuritöödest. Ajakirjanikutöö on 1920ndatel väikelinna neiu puhul ebatavaline karjäärivalik, kuid Astrid ongi kodukandis tuntud omapärase tüdrukuna, kes meenutab oma lühikese soenguga ning pükse, pintsakut ja nokkmütsi kandes pigem poissi.

Lehe peatoimetaja Reinhold Blomberg aga peab endast 30 aastat nooremat Astridit võluvaks ja armub temasse. Kogenematu tütarlaps jääb abielumehest peagi rasedaks.