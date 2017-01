Uued Eesti filmid pakuvad maagiat, nalja ning õõva ()

Rainer Sarnet on tosinkond aastat püüdnud kinolinale tuua Andrus Kivirähki "Rehepappi", mida on nimetatud 21. sajandi eestlaste "Kalevipojaks". 3. veebruaril jõuab musta huumorit, romantikat, õudust ja maagiat segav "November" viimaks vaatajate ette. Tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kust ei puudu libahundid, kratid ega vaimud. Osades Rea Lest, Jörgen Liik, Arvo Kukumägi, Taavi Eelmaa, Katariina Unt, Meelis Rämmeld jt.

Gabriella Liivamägi, kaader filmist "November".

17. veebruaril esilinastub Jaak Kilmi seikluskomöödia "Sangarid", kus kolm Eesti kutti (Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet, Veiko Porkanen) põgenevad 80ndatel Nõukogude Liidust Rootsi, et elada vabas maailmas sellist elu, nagu nähtud telesarjades "Miami Vice", "Knight Rider" ja "Santa Barbara".

Kevadel jõuab kinodesse Martti Helde psühholoogiline thriller "Skandinaavia vaikus". Vend (Reimo Sagor) ja õde (Rea Lest) kohtuvad pärast venna vabanemist vanglast, kus ta kandis karistust vanemate autoõnnetuse põhjustamise eest. Ühine autosõit avab kunagise kuritöö põhjused.