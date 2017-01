Hollywood paiskab ekraanile vanad lemmikud ()

Hollywoodi produtsendid teavad: rauda tuleb taguda, kuni see kuum on. Sestap domineerivad värskes filmiaastas vanad lemmikud ja menusaagad, millele lisavad vürtsi kahe omaaegse kultusfilmi "Trainspotting" ja "Blade Runner" jätkud. Milliseid linateoseid on kinofännidel tänavu oodata?

"Muumia"

Universal on ellu ärganud muumiaid kinoekraanile toonud nii 1930.–1950. aastail kui ka 1999.–2008. aasta triloogias, mille peaosades nägime Brendan Fraserit ja Rachel Weiszi. Järjekordses muumiafilmis tuleb Tom Cruise’i tegelaskujul Nick Mortonil silmitsi seista iidse printsessiga (Sofia Boutella), kes ärkab oma igavikulisest unest ja külvab kogu maailmas hävingut ja kaost. Abiks on tal järjekordne noor kaunitar (Annabelle Wallis). Eesti kinolinale jõuab 9. juunil.

«Muumia» (Vida press)

"Kariibi mere piraadid: Surnud pole jutumehed"