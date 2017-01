Pärast mullust tuleahvi tembutamist vajab maailm rahu, mitte riiaka tiivulise ülbitsemist, kirjutab Astrostyle.com. Kuid õnneks polegi tulekukk nii ärritav ja hirmuäratav tegelane, kui paistab.

Kukk kireb, et me kõik oleksime ärksad ja teadlikud, seletab mainekas astroloogide tandem Astrotwins oma veebiküljel Astrostyle. "2017. aastal hakkame jälle ausat mängu mängima ning mõistame, et formaalne võit (ja poriloopimine) pole suurt midagi väärt, kui selle hinnaks on meie eneseväärikus ja isiklikud suhted," kirjutavad astroloogid, lisades suunised, mis on mõeldud meile kõigile.

1. Usin töö tasub end ära

Kuna kukk tõuseb koos päikesega, tasub temast eeskuju võtta. Mida varem päeva alustad ja mida usinam oled, seda rohkem sellest tulu tõuseb. Rahaasjus ole ettevaatlik, pea kainelt plaani. Ontlikud elukombed ja regulaarne liikumine lisavad sel tõenäoliselt keerukal aastal samuti produktiivsust. Ettevaatlik tuleb olla uhkusepunnide ja võimunautlejatega. Igas ühisprojektis tuleb määrata kindel nokkimisjärjekord, isegi kui mõnel isikul on kõrgem positsioon kui teisel. Muidu aga peaksid igasugused ühisprojektid tänavu sujuma. Säästlik ja majanduslikult range hoiakuga kukk võib panna kärpekäärid lõksuma.