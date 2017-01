Juba eluajal legendiks saanud muusik Tõnis Mägi pole enda sõnul mingi intrevjuude-mees. Õhtulehele polegi ta vist kunagi pikemat usutlust andnud. Ka nüüd ütles rahva ja kolleegide seas Mäksiks kutsutav laulja meie palvele esmalt ei. Aga kui kuulis, et Õhtuleht ei taha temaga rääkida ei loomingust ega eralust, muutis ta meelt. Meie vestlus toimus Elva külje all lumeidüllilisel Peedul, kus muusik ilmakära eest justkui varju tõmbununa hubases majas elab. Seda rohkem on tal olnud aega mõtiskleda elu ja aegade muutumise üle. Ja köögilaua-tagused vestlused, mida häiris vaid vigureid täis lumivalge kass Marmor ja paar telefonikõnet, ongi need kõige siiramad ja vahetumad.

Rohelise rahnuga poekott on juba olemas? Mis te üldse sellisest märgi otsimisest arvate?

Ei kavatse sellist asja osta. Aga… Mingi sümbol peab riigil ju olema. Kui on lipp ja vapp olemas ja sa paned selle, ma isegi ei oska öelda, mille, nende kõrvale, siis…paneb õlgu kehitama. Kriitikat on kõik kohad täis ja aina vaimukamaks läheb. Näiteks kuulus Priit Pärna karikatuur "Sitta kah!", kus põllule visatakse seesama märk. Ma ei saa aru. Ma ei saa tõsiselt aru, mis mõttes... Keegi ütles, et rukkilillepuruse rahvusromantikaga on vaja lõpp teha, vaat see on karm teema. Kuidas see siis nüüd juhtunud on? Kuidas me nii kaugele oleme jõudnud? Et rahvusriik, see kõlab halvasti. Et rahvus on natsioon, sealt edasi tuleb juba sõna natsid…

Minu arvates püütakse praegu ilmselgelt rahvuslikkust vähendada ja segada kokku uut narratiivi. On tekkinud uued arusaamised riiklusest, kodanikkonnast, riigipiiridest, rahvast kui niisugusest. Kõik on pea peale pööratud. Seda on valus kuulata ja vaadata. See ei saa nii lihtsalt olla, aga kummalisel kombel on. Üks teatud seltskond on võtnud endale selle elutööks. Aga see ei tohi olla vaid mõne inimese või seltskonna poolt väljamõeldud asi, see peab olema ikkagi kusagilt suunatud, mingid direktiivid on mujalt tulnud. Kusagilt antakse korraldus, võtame vastu sellised ja sellised seadused. Aga "kusagilt" – see on nii abstraktne nii absurdne… ei tea, ei tea... (ohkab, vangutab pead).