Eesti Rahva Muuseumis (ERM) korraldatud Eesti muuseumide aastaauhinna galal anti välja kümme auhinda ja üks eripreemia. Parimaks mulluseks püsinäituseks tunnistas muuseuminõukogu tunnistas ERMi näituse "Uurali kaja“. Möödunud aasta parima näituse auhinna sai Eesti Tervishoiu Muuseumi ekspositsioon "Loomulik surm“.

Sellel aastal laekus konkursile kokku 83 taotlust, millest konkursi hindamiskomisjoni otsusel pääses nominentide hulka 29 tööd. Nende hulgast valisid komisjonid omakorda välja kümme laureaati. Eripreemia andis juba kuuendat korda välja ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul, ilmestab tänane sündmus suurepäraselt muuseumitöö mitmekesisust. Muuseumid käivad ajaga kaasas ja tänu sellele on neil Eesti ühiskonnas eriline roll meie eilse, tänase ja homse päeva mõtestajatena. See mõju on erakordselt suur, mida kinnitab üle kolme miljoni muuseumikülastuse aastas. Erilist heameelt teeb teadmine, et paljud muuseumid kuuluvad erakätesse ehk toimivad kodanikualgatusena, mis rikastab meie kultuurilugu,“ rääkis kultuuriminister Saar.