Kes ei mäletaks "Seksi ja linna" Carriet, kes elas üürikorteris, kuid kelle garderoobi eest oleks saanud kindlasti osta korteri mõnes New Yorgi luksuslikus kortermajas, kus uksi avab uksehoidja ja fuajee on uhkem kui meie teatrisaalid.

Olgu öeldud, et moegurmaanid ei käi tihti ringi megakallite riietega, vaid enamasti kulutavad nad oma raha pigem mitmeid tuhandeid maksvatele kottidele, kingadele ja muudele aksessuaaridele ning riideid ostavad sageli kiirmoekettidest. Tõsi, on ka erandeid, kelle päeva koguoutfit võib maksta rohkem kui sinu ja minu mitme aasta palk.

Chloè Susanna poolsaapad (Vida press)

Soovnimekiri rikkale moegurmaanile

Chloe Susanna poolsaapad (hind 820 €)

Chloe Susanna poolsaapad on ilma teinud moegurmaanide seas juba aastaid. Kui varem kurtsid moeinimesed, et Susanna saapaid on väga keeruline leida, sest need ostetakse kohe ära, siis nüüd on tulnud bränd välja uue tõlgendusega muidu kauboisaapaid meenutanud jalanõudest. Iseenesest pole imestada, et moemaanid pealtnäha veidi kentsakatesse kingsaabastesse sellise vaimustusega suhtuvad – eelmine mudel maksis nimelt veelgi rohkem.

Gucci karvased sussid (Vida press)

Gucci karvased sussid (hind 795 €)

Ei, tegemist ei ole sussidega, millega toas promeneerida, vaid need karvased elukad on mõeldud tegelikult tänavale. Seejuures olgu mainitud, et õige moemaan viib need tänavale iga ilmaga ega pelga märgu jalgu. Meie kliimas peab ilmselt viimastega siis väga ruttu ära harjuma. Muide, kui Gucci-taoliste jalanõudega esimest korda välja tuli, siis naersid kõik, et kes ometi nii nõmeda välimusega jalanõusid kandma hakkab. Nüüd on neist saanud aga ühed kingamaailma populaarseimad tuhvlid.

Loewe puslekott (Vida press)

Loewe puslekott (hind 1600 €)

Loewe kohta öeldakse, et tegemist on uue Herm?s’ga ja seejuures ka oluliselt odavamaid kotte müüva brändiga, kui seda on kuulus Herm?s Birkin (Eestis tuntust kogunud ka kui Ojulandi kott). Koti kasuks räägib moemaanide sõnul see, et ta näeb nii eriline välja, et ülejäänud riietusega ei maksa pead vaevata.

Stella McCartney platvormtallaga jalanõud (Vida press)

Stella McCartney platvormtallaga jalanõud (hind 695 €)

Rohkem kui kentsakad tähtedega Stella McCartney jalavarjud on saanud üheks brändi ikoontooteks ning leiavad tee ka järjest rohkem moemaanide südamesse. Ja see on täiesti normaalne, kui te praegu mõtlete, et te ei paneks kunagi selliseid jalanõusid jalga – ka moemaanid arvasid seda mõni aasta tagasi.

Gucci rihm (Vida press)

Gucci rihm (hind 890 €)

Jah, Gucci on ülimalt populaarne bränd ja selle vöö hind on viimase paari kuuga tõusnud mitusada eurot. Nimelt on logodega eputamine tagasi ja mis oleks parem viis seda teha, kui tõmmata oma tavalistele teksadele peale Gucci logoga rihm. Antud rihm on isegi nii populaarne, et sõbrannad moemaanid on nõus endale ühesugused ostma ning neid koos kandma – asi, mis on senimaani olnud moeilmas täiesti ennekuulmatu.

Fendi Micro Peekaboo (hind 1100 €)

Arvate, et tegemist on käekotiga? Oh ei! Tegemist on hoopis 15 x 11,5 sentimeetrise mikroskoopilise kotikaunistusega, mis riputatakse käekoti külge. Moemaanid õigustavad selle ostu sellega, et see muudab ka kõige odavama koti kohe tükk maad kallimaks.

Gucci Dionysus (hind 1350 €)

Kotte ei ole ühel moehullul kunagi liiga palju ning Gucci Dionysus on muutunud moehullude seas lausa kohustuslikuks. Kui sul mõnda Guccit pole, siis põhimõtteliselt pole sa mitte keegi. Seejuures räägib nüüd hirmkallite kottide ostu kasuks ka see, et nende hind järelturul pidi olema isegi kõrgem kui poest uuena ostes. Seega, hea investeering tulevikuks.

Kui eelnähtud soovnimekiri pani südame kiiremini lööma, kuid pangakonto selliseid väljaminekuid ei võimalda?