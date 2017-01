"Kui eestlastele on pelmeenid igapäevatoit, siis hiinlased söövad neid vaid uuel aastal," ütleb Tallinna restorani China Inn peakokk Yin Dexiang, kes valmistab sel päeval ka magus­haput kana ja Pekingi parti.

Hiinlaste uusaasta söögilaud on rikkalik. Põhja-Hiinast pärit Yin pakub sel päeval oma külalistele kindlasti magushaput kana praetud riisiga, Pekingi parti köögiviljadega, pelmeene kastmega, pardisuppi ning loomulikult ei puudu laualt ka roheline tee. Seejuures on oluline, et kõik road oleksid ise tehtud.

Kui paljudele meist on pelmeenid vaid vaese tudengi toit, siis hiinlastele on pelmeenid traditsiooniline uusaastaroog. Yin armastab neid täita seahakkliha ja kapsaga ning kõrvale pakkuda küüslaugukastet. Magushapu kana tehes on olulised komponendid tomatipasta, küüslauk, tuhksuhkur, jahu ja munavalged, aga kõige olulisem on õlis frittimine, leiab kokk. Et kana jääks mõnusalt krõbe, peaks see pärast külmkapist välja võtmist vähemalt pool tundi toatemperatuuril seisma. Samuti on oluline jälgida õli temperatuuri – see peaks olema 180 kraadi. Kui paned potti aga liiga palju kanatükke, langeb kuumus ning kana jääb pealt rasvane ja pehme.