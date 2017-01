Definitsioon ütleb, et hakkliha on konditustatud liha, mis on hakitud osakesteks ja sisaldab vähem kui 1% soola.

Eestlased on traditsiooniliselt armastanud toiduvalmistamisel kasutada hakklihasegu, mis sisaldab 50% sea- ja 50% veisehakkliha. Palju kasutatakse ka seahakkliha, mis on tänu oma suuremale rasvasisaldusele eelnimetatust mahlasem. Tavaliselt jääb hakklihade rasvasisaldus 20% ringi, kana- ja veisehakkliha rasvasisaldus on madalam. Maksimaalselt võib hakklihas olla kuni 30% rasva.

Rasvasisaldus määrab ka valmistatava roa mahlasuse või selle, mida lisada kodus valmistatud hakklihasegusse.