Tallinki uhiuus kiirlaev Megastar alustab juba pühapäeval regulaarreisidega, täna tutvustati laeva sisemust ja võimalusi, mis avanevad täiesti uuelaadse reisi- ja ostukeskkonna valmimisega.

Megastari reisijateala on erinevalt varasematest laevadest äärmiselt avar ning ühest pardast näeb vaevata teise. Uuenduseks on autoteki autogaraaži osa, millesse pargitud autod asuvad reisijateala kõrval, et inimesed võiksid soovi korral oma autodes käia, sinna ostukärudega otse kaupa vedada ja lemmikloomi hooldada.