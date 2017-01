Reede õhtul esilinastus kinos Kosmos IMAX Andrus Kivirähki romaani „Rehepapp ehk November“ ainetel valminud fantaasiafilm „November“, mida režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet on kavandanud juba umbes tosin aastat. Eestlaste jaoks olulise tähendusega mütoloogilist linalugu käis koos hulga tuntud filmirahva, näitlejate ja teiste kultuuriinimestega vaatamas ka president Kersti Kaljulaid. Filmi juhatasid sisse režissöör Rainer Sarnet ja produtsent Katrin Kissa. „Alati, kui me teiega kohtusime, siis oli väga külm, pime, märg. Nüüd istume siis, ilusad riided seljas, ja jalad on kuivad,“ pöördus Sarnet filmimeeskonna poole, vihjates talveajal muldpõrandaga taludes ja lageda taeva all, isegi külmas vees toimunud võtetele.

Tõesti, see oli väga raske. Aga meil on ju olnud ka ilusaid aegu!“ muheles lavastaja ja kinnitas: „Selle filmi juures sain ma teada, kui palju on andekaid inimesi igas Eesti nurgas.“

Kissa sõnas: „Seda filmi ehes oli vaja, et kõik inimesed annaksid endast natukene rohkem, kui neilt paluti.“ Produtsent kutsus kinosaali ette poolsada inimest, aga filmi valmimisele aitas tema sõnul kaasa 150–200 inimest. Teiste seas olid kohal kirjanik Andrus Kivirähk ning osatäitjad Rea Lest (Räägu Liina), Jörgen Liik (kubjas Hans), Arvo Kukumägi (Räägu Rein), harrastusnäitleja Heino Kalm (rehepapp Sander), Meelis Rämmeld (sulane Jaan) jt. President Kaljulaid lahkus kinost kõrvalukse kaudu mõni minut pärast linastuse lõppu, olles teiste kohalviibijatega põgusalt muljeid vahetanud. Enamus seltskonda liikus aga eribussidega edasi Telliskivi loomelinnakus peetud järelpeole. „Novembri“ tegevus leiab aset paganlikus Eesti külas, kus on tavapärasteks nähtusteks kratid, vanapaganale hinge müümine, libahundid ja esivanemate hinged. „Rehepapi“ ekraniseering pidi algselt valmima 2005. aastal ja olema Rainer Sarneti esimene täispikk mängufilm, kuid projekt jäi soiku. Stsenaariumi kallal töötas Sarnet vahepealsetel aastatel edasi ja see muutus tema sõnul võrreldes algse variandiga oluliselt. Kuid algusest peale oli selge, et loo keskmes on õnnetu armastuslugu: talutüdruk Liina on armunud rehepapi poega Hansu, kes omakorda ihaldab mõisapreilit. Eesti esimese filmitegija Johannes Pääsukese sajanditagustest fotodest innustatult sündis otsus tuua „November“ ekraanile mustvalgena. Film võeti üles 16 kuu jooksul, novembrist 2014 veebruarini 2016. Kokku oli 60 võttepäeva.