Avasta talvist Eestimaad ()

Külmaga näeb kiirevoolulistel jõgedel võimsat auru, sombuse ilmaga metsas linnukesi. "Ühel nädalavahetuse hommikul avanes Põltsamaa jõe kaldalt võimas vaade. Sealt tulev aur oli vastu päikest vaadates punane ja kui päike tõusis natuke kõrgemale, muutus aur kuldseks," räägib loodusfotograaf Remo Savisaar. Külm ja sombune ilm pole veel piisav põhjus, et talv läbi toas tukkuda. Küll aga soovitab tunnustatud loodusfotograaf Remo Savisaar ilma järgi valida, kuhu parasjagu minna. Kui on vähemalt kümme külmakraadi, siis võiks sõita lahtise vee juurde, näiteks sinna, kus on allikad ja kiirevoolulised jõed. "Sellistes kohtades on palju jääd ja külmaga tekib võimas aur. Harjumaal võiks minna Keila-Joale või Jägala joale, Põlvamaal Taevaskotta ja Lahemaal Nõmmeveskile," loetleb ta. VALGAMAAL: Vaade Harimäe vaatetornist. (Timo Arbeiter)

Neis paigus võib kohata ka talikülalisi. "Näiteks sellist lindu nagu vesipapp. Ta on pruunikat värvi, valge kõhuesisega ning eriliseks teeb linnukese see, et ta on ainus laululind, kes suudab piltlikult öeldes vee all lennata ehk liikuda nagu pingviin. Võib kohata ka jäälindu – mina olen sel hooajal Lõuna-Eestis päris mitut näinud," räägib Remo.

Harju-, Järva- ja Pärnumaal soovitab fotograaf Meelika Lehola kindlasti ka metsa ja rabadesse minna. Näiteks lumine Viru ja Kakerdaja raba on ilusad, samuti Pärnumaa metsad. "Mina pildistan Kihnu saarel hästi palju – kas siis jalutan niisama kaameraga ringi või pildistan konkreetset inimest. Pimeda ja halliga ei tee küll suurt midagi, aga lumi on muidugi äge. Lumega kaetud puuladvad, vallid ja lumised teed, samuti meeldib mulle udu," lausub ta. Valgamaalt pärit fotograaf Timo Arbeiter armastab oma kodukandi metsades ringi uidata. "Eriti meeldib mulle Otepää kant, sest seal on just siis lund, kui mujal ei ole. Tavaliselt käin ma kõrvalistel teedel, seal on rohkem rikkumata loodust. Minu kõige-kõige lemmikpaik on aga Harimäe vaatetorn, sest sealt avaneb mõnus vaade ümbruskonnale. See on ka üks populaarsemaid kohti Valgamaal." Vesipapp (Wikipedia) Timo soovitab seal lähedal asuvale Pühajärvele uisutama või tõukekelgumatkale minna ning muidugi ka Kuutsemäge ning Suurt ja Väikest Munamäge vaadata. Peipsi ääres võib näha jääkuhjasid Lõuna-Eesti inimestel tasuks Remo sõnul ka mööda Emajõe kallast liikudes vaba vett otsida, sest seal võib praegusel ajal saarmast ja minki kohata. "Näiteks vaadata, kuidas saarmas sukeldub ja toob kala või konna välja ning hakkab seda sööma. Sama kehtib ka Harju- ja Lahemaa ning teiste lahtiste jõgede kohta," sõnab ta. Tartus elava Timo sõnul tasub ka linnast 15 kilomeetrit põhja pool asuva Saadjärve äärde jalutama minna. "Kui jää kannab, siis boonusena saab seal uisutada. Mina käisin eelmisel aastal esimest korda järvel uisutamas ja minule oli see vau! kogemus," räägib Timo. Remo arvates võiks vaadata ka Peipsi äärde, näiteks Mustveest lõuna poole kuni Varnjani, kuna seal võib kohata ilusaid jääkuhjasid. "Läänemaal Munalaiu sadama kandis on tekkinud samuti võimsad jäämäed, mida tasub vaatama minna." Looduselamuse saamiseks võiks mõelda ka kellaaja peale. "Praegu on päikesetõus üheksa ajal, tänu sellele ei pea ebanormaalselt vara ärkama, kui on soov kuskile ilusasse kohta jõuda. Suvel tuleb sageli ärgata aga kell kolm, et neljaks päikesetõusu vaatama jõuda." Päikesetõusu ajal on loomad ja linnud palju aktiivsemad kui keskpäeval. Timole meeldib karge talveilmaga aga hoopis päikeseloojanguid vaatamas käia, sest siis tekivad taevasse ilusad värvid. "Tegelikult ei peagi kindlasse kohta minema. Sõida autoga kas või kodust natuke eemale, kõnni mööda tavalist metsateed ja sellest saadki juba looduse laksu kätte," ütleb Timo. Nii Meelika kui ka Remo soovitavad loodusesse minnes kindlasti aega varuda. "Kaasa tuleks võtta ka hea tuju, riietuda kihiliselt, et külm ei hakkaks ja mitte tormata. Kui tundub, et vee ääres midagi ei toimu, siis teinekord tulebki istuda kuhugi maha, oodata ja küll siis hakkab toimuma," lausub Remo.