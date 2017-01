Suurbritannia välisminister Boris Johnson ei välista enam võimalust, et Süüria president Bashshār al-Asad jääb riiki juhtima ka pärast kodusõja lõppu.

"Ma pean olema realistlik, arvestades poliitilise maastiku muutust," ütles välisminister parlamendikomisjoni ees.

Johnson lisas, et ta nõustub al-Asadi osalemisega ÜRO kontrolli all toimuvatel valimistel. Varem oli Suurbritannia Süüria diktaatori poliitilise tuleviku välistanud. Tasub teada, et Süüria presidendiga käis äsja Damaskuses kohtumas USA kongressi esindajatekoja liige, vabariiklane Tulsi Gabbard. "Mis me ka ei mõtleks al-Asadist, on ta ikkagi Süüria president. Ja et ilmneks šanss mingigi rahulepingu sõlmimiseks, tuleb temaga dialoogi pidada," põhjendas Gabbard Dasmaskuses käimist.