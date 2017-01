Saksamaa valitsus kulutas 2016. aastal põgenikele 21,7 miljardit eurot, teatas reedel sealne rahandusministeerium. See summa sisaldab muu hulgas ka kriisipiirkondadele eraldatud humanitaarabi.

Tegemist on väga suure summaga, kui arvestada, et Eesti riigieelarve kuludeks on tänavu planeeritud 9,57 miljardit eurot. Alanud aastal eraldab Saksamaa valitsus eelarvest põgenikekriisiga toimetulekuks 21,3 miljardit eurot. Positiivseks peavad Saksa võimud seda, et mullu taotles Saksamaal asüüli vaid 280 000 inimest. 2015. aastal oli neid üle kolme korra rohkem – 890 000. Hoolimata põgenikele tehtud suurtest erikulutustest jäi eelmise aasta eelarve Saksamaal juba kolmandat aastat järjest plussi ja tulud ületasid kulusid 6,2 miljardi võrra.