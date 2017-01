Sümboolne viimsepäevakell (Doomsday Clock) näitab piltlikult, kui kaugel on maailm kõikehävitavast tuumasõjast. Kell seati sisse 1947. aastal, kaks aastat pärast seda, kui USA aatomipommid olid hävitanud Jaapani linnad Hiroshima ja Nagasaki . Tookord lahutas kellaosuteid katastroofi märkivast keskööst seitse minutit.

Kõige ohutumaks hindasid teadlased olukorda maailmas 1991 . aastal, kui USA ja NSV Liit kirjutasid alla strateegilise tuumarelvastuse kärpimise kokkuleppele ja külm sõda kuulutati lõppenuks. Samal aastal Iraagi vägede Kuveidist väljatõrjumiseks peetud Lahesõda näitas samuti, et suurriigid suudavad ÜRO egiidi all jõuda kokkuleppele ja töötada koos. Kellaosutid näitasid siis 23.43.

Viimsepäevakella loomise taga on ajakiri Bulletin of the Atomic Scientists (BAS). Kellaaja määramisel ütles tänavu sõna sekka 18 Nobeli auhinna laureaati.