Donald Trump peab Ameerika Ühendriikide presidendina esimese telefonivestluse Venemaa presidendi Vladimir Putiniga laupäeval, 28. jaanuaril, kinnitas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov USA meedias levitatud infot.

Esimest korda suhtlesid Trump ja Putin telefonitsi mullu 14. novembril. Tookord õnnitles Venemaa liider Trumpi presidendivalimiste võidu puhul ja soovis talle edu valimisprogrammi elluviimisel. Trump ja Putin jagasid ka arvamust, et vajalik on ühendada jõupingutused võitlemaks ühise vaenlasega number üks – rahvusvahelise terrorismiga.