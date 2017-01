Seejuures on Trumpi kohta liikvel nii originaalseid uusi anekdoote kui ka vanemaid, mis on praegusele olukorrale ja Trumpile kohandatud. Samas tuleb silmas pidada, et tegemist on siiski anekdootidega, mille peamine eesmärk on inimesi lõbustada, aga võib-olla ka mõnele kitsaskohale või probleemile tähelepanu juhtida. Kindlasti on allpool ka selliseid anekdoote, mis võivad mõnele inimesele mitte meeldida või mõnda koguni riivata. Siiski ei tasu Õhtulehe lugejal solvuda ega ärrituda.

Juba valimiskampaania ajal hakkas Donald Trumpi kohta ilmuma väga eripalgelisi anekdoote, mida tekib praegugi. Praktiliselt iga nädal toob anekdoodivarasalve midagi uut, sest Trump on juba selline värvikas tegelane. Eriti rohkesti on anekdoote Trumpist inglis- ja venekeelsetel netilehekülgedel. Neid on sadu, võib-olla isegi tuhande ringis.

Donald Trumpi isikusse suhtutakse mitmeti, sellest annavad tunnistust nii tema toetuseks kui ka vastu korraldatavad meeleavaldused ja muud aktsioonid. Samas on täiesti selge, et Trump pole juba ammu enam ainult ärimees või poliitik, temast on saanud ka tõsiseltvõetav kangelane rahvafolklooris.

Pealegi on teada, et Trumpil on endalgi olemas hea huumorisoon, ta suhtub anekdootidesse lugupidavalt, saab neist aru ja naerab nende üle. Teisalt on ta ka ise võimeline häid anekdoote kokku seadma. Nii mõnigi tema lausung meenutabki anekdooti.

Teatavasti teatas Trump oma kandideerimisest USA presidendiks üle poolteise aasta tagasi. Seejuures ta rõhutas: "Minust saab tugevaim president, kelle Jumal on kunagi loonud."

Oma valimiskampaania pealoosungiks kuulutas ta üleskutse: "Muutkem Ameerika taas suureks!"

Samas võiks sarnane üleskutse tekitada mõnes teises riigis tõsiseid probleeme.

Mis juhtuks, kui mõni Saksa poliitik osaleks valimistel loosungiga "Muutkem Saksamaa uuesti suureks!"?

Trump ja Clinton

USA valimiste kampaaniavõitluse üheks peamiseks ja pingelisemaks vastasseisuks olid suhted Donald Trumpi ja Hillary Clintoni vahel. Pikka aega olid nende toetusprotsendid üsna võrdsed: kord oli üks parem, kord teine ja keegi ei teadnud, kes väljub võitlusest võitjana. See teema on andnud palju materjali anekdootide tekkimiseks. Hillary ja eriti tema abikaasaga seoses on anekdootidesse ennast sisse pressinud ka Monica Lewinsky.

8. novembri hommikul ütleb Hillary Billile enesekindlalt: "Täna õhtul magavad kaks USA presidenti ühes voodis."

Kui Hillary vastu hommikut koju naaseb, küsib Bill: "Mis nüüd saab?! Kas Trump tuleb siia või lähen mina tema juurde?"

USA raadiokuulaja esitab küsimuse: "Kas Clintonist võib saada USA president?"

Vastab Armeenia raadio: "Muidugi! Kui ta lahutab kiiresti Billist ja abiellub Trumpiga!"

Hillary poolel olid USA senine võim, jõukad korporatsioonid ja suurem osa meediaväljaandeid.

Donaldi poolel oli Chuck Norris.

Moraal: liitlasi tuleb valida hoolikalt ja targalt.

Teatavasti oli Trumpi üks kampaanialubadus toppida Hillary trellide taha. Kui Trump valiti presidendiks, siis hakkas Hillary hoolitsev abikaasa Bill naisele vanglasse minekuks kodinaid kokku panema. Samal ajal lohutas Bill oma naist tulevase võimaliku presidendiameti osas: "Näiteks Nelson Mandela sai presidendiks alles pärast seda, kui oli istunud vanglas 27 aastat."

Vaevalt oli Trump presidendiks saanud, kui tegi vähemalt ühe heateo: aitas vanaemal naasta pere juurde, et ta saaks rohkem aega veeta lapselastega. Vähemalt nii arvab Chelsea Clinton.

Hillary ja Donald sisenevad kondiitriärisse.

Hillary sosistab Donaldile: "Vaata, vaata!" Ja peidab vaikselt oma taskusse kolm küpsist.

Trump on nördinud: "Hillary, mida sa teed? See on ju vargus! Õpi minu käest."

Donald astub müüja juurde ja ütleb: "Anna mulle küpsis ja ma demonstreerin trikki."

Müüja ulatab küpsise, mille Trump ära sööb: "Anna veel üks!"

Trump sööb ära teise ja ka kolmanda küpsise.

"Ja kus siis trikk on?" ärritub müüja.

Trump: "Vaata Clintoni taskusse, kõik küpsised on seal."

Debattide ajal teeb Clinton Trumpile komplimendi: "Teil on suurepärased lapsed, Donald. Kohe näha, et te pole nende kasvatamisega tegelenud."

Hillary lubas oma võidu korral paljastada valijatele kogu tõe tulnukatest. Kuid võitis Trump. Tulnukad sekkusid.

"Kui Hillary ja Donald on üheskoos paadis ja paat läheb põhja, kes siis ellu jääb?"

"Ameerika."

Presidendiametis oleks Trumpi parimaks naljaks Hillary saatmine suursaadikuks Liibüasse.

Esimesena õnnitles Trumpi võidu puhul Monica Lewinsky ja avaldas lootust pingete vähenemisele suhetes Valge Majaga.

"Ei tohi usaldada sellist suurt riiki nagu USA sellisele inimesele nagu Trump," teatab Clinton.

"Küllaltki imelik on kuulda midagi sellist naiselt, kelle mees ei usaldanud talle isegi sellist pisiasja nagu omaenda peenis," pareeris Trump.

Ameeriklane teatab naisele: "Kallis, USA presidendiks valiti siiski Trump."

"Kahju Hillaryst, ta ei saagi oma abikaasale ovaalkabinetis kätte maksta."

Trump ja Putin

Väga palju anekdoote on seotud Trumpi valimiseelsete lubaduste ja juhtumustega. Üheks huvitavamaks kujunesid sellega seoses tulevased suhted Venemaaga ja president Vladimir Putiniga, kellega Trump lubas sõbraks saada. Ka Venemaa otsene sekkumine USA valimistesse on leidnud kajastamist anekdootides.

Kui USA presidendivalimiste tulemused olid teatavaks tehtud, hakkasid maailma riikide liidrid Putinit Trumpi võidu puhul õnnitlema.

Trump on neljas president Putini valitsemisajal. Huvitav, kes on viies?

Hillarylt ja Donaldilt võetakse intervjuud. Mõlemale esitatakse üks ja sama küsimus: "Mida te arvate, kes saab USA järgmiseks presidendiks?"

Trump vastab: "Loomulikult mina! Loll küsimus!"

Clinton: "Meie eriteenistuste teostatud juurdlusele toetudes arvan, et järgmiseks presidendiks saab taas härra Putin."

9. november. Moskva, Kreml.

Venemaa Föderatsiooni presidendi määrus: "Määrata Donald Fjodorovitš Trump Põhja-Ameerika oblasti kuberneriks."

Enne valimisi soovitasid politoloogid, et kui Trump kaotab, siis peaks ta astuma Venemaa kodakondsusesse ja kandideerima Venemaa presidendiks. Sest Venemaal idioote armastatakse.

Ameeriklased on mures, kas tohib tuumanuppu anda ebaadekvaatse inimese käsutusse.

Venelased lohutavad neid: meie tegime seda enam kui 16 aastat tagasi ja siiamaani pole midagi hirmsat juhtunud.

"CIA teatel oli Venemaa aidanud kaasa Donald Trumpi võidule."

"Mida kõike ei tehta maailmas Vene maksumaksja raha eest!"

Venemaa poliitikud on öelnud, et sanktsioonid pole riigi elu hullemaks muutnud ja on isegi aidanud kaasa majanduse arengule. Seetõttu lubas Trump Venemaa tõelise sõbrana mitte kunagi tühistada sanktsioone, mis on niivõrd kasulikud Venemaa majandusele.

Putin ähvardas maailma üldsust, et kui USA presidendiks valitakse Donald Trump, siis annab temagi oma volitused üle Vladimir Žirinovskile.

Ameeriklanna küsib venelaselt: "Miks Venemaal kõik toetavad Trumpi?"

"Aga seepärast, et vaadata, mis juhtub, kui presidendiks peaks saama Žirinovski."

Ameeriklased kurdavad, et nad peavad elama riigis, kus 40% inimestest toetavad Trumpi.

Venelased soovitavad: proovige elada riigis, kus 80% toetavad Trumpi.

Venemaa president Vladimir Putin saatis Donald Trumpile õnnitlustelegrammi USA valimiste võitmise puhul. Telegramm toimetati adressaadini tavalisel viisil – Trumpi e-kirjakasti sissemurdmise teel.

Trump on arsti juures.

"Pole kunagi haige olnud, kuid nüüd olen hakanud luksuma. Tavaliselt 11 ja 12 vahel hommikuti."

"Härra president, ma ei saa millegagi aidata. Sel ajal näidatakse Venemaa televisioonis poliitšõud."

Kuulduste järgi olevat Putin enne 8. novembrit ette valmistanud kaks õnnitluskirja: üks Clintonile, teine Trumpile. Kui ööseks oli selge, et võidab Hillary, siis käskis Putin naisele kirja ära saata. Kuid juhmid venelased saatsid õnnesoovid hoopis Trumpile. Siis ei jäänudki Kremlil muud enam üle: et mitte häbisse jääda, tuli kiiresti midagi ette võtta.

Ameerikas võib igaüks võita! Las Trump proovib Valgevenes Lukašenkat edestada! Või Venemaal, teate küll, keda!

Kremlis.

"Hurraa! Trump võitis! Me ju tahtsimegi seda."

"Seda küll, aga kes nüüd on kõigis Venemaa hädades süüdi."

2020. aasta. Donald Trump ärkab keset ööd üles, higi otsaees.

"Donnie, mis juhtus?" küsib Melania.

"Kallis, nägin hirmsat unenägu. Käimas on Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei järjekordne kongress ja Putin räägib kõnetoolist: "Kallid seltsimehed! Me kuulasime just aruandeid olukorrast Brjanski ja Orjoli oblastist. Nüüd tahaks kuulda, kuidas on olukord Washingtoni oblastis. Kutsume kõnepulti NLKP Washingtoni oblastikomitee esimese sekretäri seltsimees Trumpi.""

Poliitilised avaldused

Mõned anekdoodid on saanud ainest Trumpi ja Clintoni poliitilistest avaldustest ehk näiteks sellest, millist riiki rohkem toetatakse: Ukrainat või Venemaad. Sise- ja välispoliitikagi pole kõrvale jäänud. Ka vihjed USA kokkuvarisemisest Trumpi valitsemisajal on anekdootides märkimist leidnud. Nagu needki süüdistused, mille kohaselt oli Trump naisi ebaviisakalt kohelnud ja lausa käperdanud. Mehhiklaste puhul on aga vaja teada saada, kui kõrge müür tuleks piirile ehitada, et sealt üle käima ei hakataks.

Esialgsetel andmetel juhib Florida osariigis partei Ühtne Venemaa kandidaat Donald Trump.

Petro Porošenko bloki kandidaat Hillary Clinton jääb temast maha kahe protsendiga.

Donald Trump teatab, et Ameerika Ühendriikidel pole õigust teisi riike õpetada. Kõik maailma riigipead, Euroopa Liidu ja NATO juhid hingavad kergendatult.

"Teisi riike hakkan õpetama nüüd mina ja ainult mina," lõpetab oma mõtte Trump.

Saksamaal valimisteks valmistuv Angela Merkel analüüsis Hillary Clintoni lüüasaamist ja kirjutas märkmikku: "Uurida Trumpilt Vene häkkerite hinnakirja."

Iraagis ja Iraanis oli kohutav maavärin, hukkus kaks miljonit inimest. Maailm tõttas appi.

Saksamaa saatis politseinikke korra hoidmiseks.

Uus-Meremaa saatis kaks miljonit lammast.

Rootsi saatis tuhat psühhiaatrit.

Jaapan saatis ekskavaatoreid ja buldoosereid.

Trump saatis hukkunute asemele kaks miljonit Ameerika moslemit.

Fidel Castro: "Ma ei sure enne, kui Ameerika on hävitatud!"

Pärast Trumpi valimist presidendiks ütleb Castro: "Nüüd on aeg..."

Trump vaatab olümpiamänge ainult selleks, et teada saada, kui kõrgele suudavad Mehhiko teivashüppajad hüpata.

Pärast Trumpi võitu valimistel kolis miljardär Ameerikas oma uhkest luksusvillast elama riigikorterisse, kus enne teda oli elutsenud mustanahaline perekond.

"Salamisi tahtis Donald Trump valimistel saada kaotust. Miks?"

"Sest võidu korral pidi ta kolima elama pisikesse majauberikku neegrite linnaosas."

Kõik need naised, kes enne valimisi kurjustasid, et Trump on talle ligi tikkunud ja ahistanud, täpsustasid nüüd, et neile olevat see tegelikult isegi meeldinud.

Veel 20 naist teatasid, et annavad Trumpi kohtusse, kuna nüüdne president polevat neid kunagi ahistanud. Seda peavad naised aga vastikuks diskrimineerimiseks.

Trumpi abikaasa. (Reuters / Scanpix)

Trumpi eraelu

Trumpi eraelust, tema abikaasast ja suhetest teiste kuulsustega on samuti piisavalt anekdoote.

Räägitagu mida iganes Trumpi kohta, kuid rumal ta küll pole. Ta on tark mees ja saab väga hästi aru, mida rumalad inimesed tahavad.

"Mis on erinevus Donald Trumpi ja Ronald Reagani vahel?"

"Kui Trump peaks saama Alzheimeri, siis tema IQ tõuseb."

Donald Trump on teatanud, et kavatseb ära keelata tuulepargid.

Ta tõesti hoolib oma juustest.

"Miks ei saa omavahel võrrelda Donald Trump ja vähki?"

"Sest mõnikord võib vähist terveneda."

Trump on liftis koos noore kauni naisega.

"Ma tunnen teid," alustab naine. "Te olete Donald Trump, üks rikkamaid inimesi maailmas. Me oleme kahekesi liftis. Ma võin kohe praegu riidest lahti võtta ning siis me seksiksime metsikult ja kirglikult."

Trump jääb hetkeks mõttesse ja küsib: "Aga mis minul sellest kasu oleks?"

Kui ajalehtedesse jõudsid Melania Trumpi alastipildid, siis võttis asja kommenteerida ka Donald Trump: "Me ei varja mitte midagi Ameerika rahva eest!"

Olgem ausad, et Melania Trump on siiski etem ja parem esileedi, kui oleks olnud Bill Clinton.

"Mida nägi Melania Donald Trumpis?"

"Kümmet miljardit dollarit ja kõrget kolesterooli."

Donald Trump sai küll presidendiks, kuid tõeline võitja on Melania Trump.

Nüüd ta saab end nimetada esimeseks daamiks, mitte enam kolmandaks abikaasaks.

Valik trumpisme

Ka paljud Trumpi enda poolt välja öeldud avameelsed ja otsekohesed laused (trumpismid) võiksid täieõiguslikult kuuluda anekdootide hulka.

"Mul polnud kerge. Alustasin Brooklynist. Isa laenas mulle veidi raha – umbes miljon dollarit."

"Kui Hillary ei suuda rahuldada isegi oma meest, miks ta siis arvab, et saab rahuldada tervet Ameerikat?"

"Kuigi Bette Midler on erakordselt inetu naine, ei hakka ma seda ütlema, sest tahan olla poliitiliselt korrektne."

"Kui Ivanka poleks minu tütar, siis kutsuksin ta kohtamisele."

"Globaalse soojenemise mõtlesid hiinlased välja selleks, et võtta USA tootmiselt konkurentsivõime."

"John McCain pole mingi sõjasangar. Teda peetakse kangelaseks, kuna ta võeti vangi. Mulle aga meeldivad inimesed, kes ei lange vangi."