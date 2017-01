Peaminister Jüri Ratas külastas täna Tallinnas ja Harjumaal olulisi riigikaitselisi objekte ja üksuseid ning sai ülevaate, kuidas arendatakse riigi iseseisvat kaitsevõimet ja koostööd liitlastega.

Hommikul Tallinnas Kaitseliidu peastaapi väisanud ja Kaitseliidu ülema, brigaadikindral Meelis Kiiliga kohtunud peaminister Ratase sõnul on väga positiivne, et nende Eesti meeste ja naiste arv, kes soovivad vabast ajast panustada oma kodumaa kaitsmisele, järjest kasvab.

"Mul on siiralt hea meel, et Kaitseliidu roll ja tähtsus meie laiapindses riigikaitses järjest kasvab. Ma tunnustan vabatahtlike panust riigikaitsesse, mis on hindamatu täiendus sellele 2,2 protsenti SKTst, mille riik on eraldanud meie kaitsevõime arendamisele,“ lausus Ratas.