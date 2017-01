Tsaarivalitsuse ajal olid Narva tänavail enamasti venepärased nimed. Kui Saksa väed Narva jõudsid, siis ristiti need osalt ümber. Teisisõnu: suur segadus valitses Eesti vabariigi tulles 1920. aastal. Võimud tegid koolimehele ja kirjanikule August Tõnuristile ülesandeks tänavate ristiisaks hakata. Ta käiski kohusetundlikult kõik sadakond kilomeetrit toonaseid tänavaid läbi ja pani neile eestipärased nimed.

Nädalalehele Esmaspäev rääkis Tõnurist mõne nimeloo 28. jaanuaril 1939. Muu hulgas, kuidas ta kana otsa komistas ja selle tänava Kanaks ristis, kuidas viltune tänav saigi nimeks Vildak ja kaheharulise haavaga uulits Kaksikhaava tänavaks muudeti. Omal ajal avalike rõõmumajadega pikitud Pavlovskaja tänav oli 1920. aastal kasimata porimülgas. Nime oli see saanud kellegi Pavel Ivanovitši järgi, kellele suur osa lõbumaju kuulus. Tõnurist mõtles: sellel tänaval on arenguruumi ja pani nimeks Tuleviku. "Nüüd ongi see tänav sile ja korralik, nägusad majad kahel pool," kirjutab Esmaspäev.

Eeslinnas jõe kõrva jooksnud tänava nimetas ta Alutse. See olevat Narva jõe ajalooline nimi.

Mõned vanad nimed jättis Tõnurist alles: Peetri plats, Westerwalli, Hermanni jt. Kuid rappa läks ühe tänava ristimine. Ta tahtis Helsingöri tänavat, aga sildimaalija luges välja Helsingi ja nii jäigi.