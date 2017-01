Nagu kirjutavad arvukad meediaväljaanded, siis Marilyn ja tema armsam Aleksander Šeps kord tülitsevad ja siis jälle lepivad. Hiljuti teatasid nad järjekordselt oma lahkuminekust, ehkki mõni kuu enne seda sündmust suhtles paar oma austajatega Periscopis, kirjutas Vecherka . Siis tunnistas Marilyn, et unistab juba ammu lapsest. Eesti nõid rääkis fännidele, et näeb, et sünnitab tulevikus tütre. Hiljuti jagas Marilyn Instagramis fotot ümardunud kõhukesega ning küttis kuuldusi oma rasedusest. Hiljem ütles Marilyn, et see foto on pärit aastatagusest ajast, 1. aprillist, mil nad Aleksandriga end lõbustasid.

Selgeltnägija Marilyn Kerro, kes saabus Tallinnasse Vene õudusfilmi "Mõrsja“ esilinastusele, andis eesti ajakirjanikele võimaluse intervjuuks. Selgeltnägija tõi välja vene ja eesti meeste erinevused, soovitades viimastele olla enesekindlamad, avatumad ja suhtlevamad. Naine tunnistas, et on ka ise Venemaal elamise ajal tohutult muutunud.

"Ei, ennast ma nõiaks ei nimeta.“

Aga olete nõus?

"Jah, ma arvan, et kõik naised on nõiad.“

Kuidas see nõiaksolemine väljendub?

"Naist ei tohi solvata. Kui mees solvab naist, siis eemaldub temast kõik – raha, karjäär, tervis. Ja lõppude lõpuks läheb ka naine minema. Meie maailm, meie loodus, mis annab kõigele elu, on ju naiselik energeetika. Solvata seda energiat ei tohi. Jätame meelde. Meil, naistel, on rohkem jõudu. Rohkem emotsionaalset, mis on tugevam, kui füüsilist.

Praegu on paljud mehed lapsikud ja naine laob endale kogu olmekoorma, ta kannab ka ennast ja oma meest ja last. Miks see nii on? Arvan, et see on vanemate viga. Mitte kõik mehed ei ole sellised. Sõltub sellest, kuidas teda kasvatati. Tavaliselt kasvab selline infantiil üles perekonnas, kus ei ole isa. Emal ei ole oma naisearmastust rohkem kellelegi kinkida ja ta lülitub täielikult poisile, hakkab tegema kõike tema jaoks ja tema pärast, sest armastust on vaja ju jagada. Ja kui ta täiskasvanuks saanud poeg otsib endale naist, siis valib ta alateadlikult sellise, kes meenutab talle tema ema, kes tema pärast teeb kõike. Isegi kui naine algul vastustab teistsugust iseloomujõudu, nagu on tema armastatu emal, siis lõpuks on naine sunnitud käituma samamoodi."

Kas sellist meest on võimalik muuta?

"See sõltub paljudest faktoritest: kas on olemas armastus, kas naine on valmis kannatama ja andma oma aega? Nagu elu näitab, ei ole kaugeltki kõik valmis selliseks kangelasteoks. See on võimalik, kuid tavaliselt ei jätku kannatust."

Kas on ka reaalne panna meest nõidusega end armastama nii, et ta unustaks teised igavesti ja hoolitseks ainult sinu eest?

"See on maagia. Teha saab. Aga ei saa teha, et armastaks. Mees on siis nagu zombi, hakkab sulle järele jooksma. Jah, te olete koos, kuid mitte keegi ei ütle, et te olete õnnelikud. Jääb selline tunne, nagu teil oleks koos halb olla, eraldi samuti. Maagia ei garanteeri õnne. See on manipulatsioon, sa kasutada teist inimest nagu nukku."

Armastust ei ole võimalik nõiduse abil saavutada?

"Maagia on armastuse suhtes jõuetu. Armastus – see on meie ise. Sinu hing ongi armastus. Aga seda tuleb õigesti kasutada. Kui sa iseennast ei armasta, siis ei hakka ka sind keegi armastama."

Kuidas teile eesti ja vene mehed meeldivad? On nad erinevad?

"Muidugi. Meie kultuurid on täiesti erinevad. Vene mehed on avatumad, suhtlevamad, nad oskavad oma emotsioone väljendada, näitavad tundeid välja ja ka räägivad nendest. Eesti mehed on palju kinnisemad. Aga selles on ka pluss: nad räägivad siis, kui on vaja rääkida. Mõistagi armastavad venelased – ma ei räägi kõigist –, et teised pööraksid tema naisele tähelepanu ning nad pööravad ka ise talle palju tähelepanu. Neile on tähtis, kuidas naine nende kõrval välja näeb, kuidas ta end tunneb. Eestlased ei ole sellised. Nad unustavad naise ära. Ma arvan, et viga peitud koolisüsteemis. Siin see nagu alandaks mehi, ei anna eneseusaldust. Naine on igal juhul tugevama iseloomuga."

Kas mehed häbenevad sageli teha mingeid samme?