Kui peig näeb esimest korda pulmakleidis pruuti, siis on see mõlemale eriline hetk. Mõni mees nutab, teine naeratab võluvalt. Kui pruudiks on aga kurtalikult kaval ja vallatu naine, siis võib see esimene pilk pruudile olla peigmehe jaoks väheke ootamatu...

Videol on Elizabeth Gardner, kes otsustas oma välimusega peigmeest üllatada nii, et ta tulevane kaasa enam naeru pidama ei saaks, vahendab Bored Panda.

Nii ilmus pruut valge ja kauni pruutkleidi asemel peigmehe juurde riietatuna dinosaurus T-Rex`iks.