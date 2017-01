2013. aastal elas Araabia Ühendemiraatides 9,2 miljonit inimest ning sellest kõigest 1,4 miljonit olid kodanikud. Seega elab Emiraatides umbes seitse korda rohkem välismaalasi kui kohalikke.

Euroopast ja USA-st pärit inimesed naudivad seal enamasti head elu. Geidi kohapeal elava sõbranna Mai-Briti sõnul elab vallaline valge naine seal tihtipeale nagu kuninga kass, sest kõik võimalused on avatud. Kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis teenindajatena väga eurooplase välimusega inimesi ei märganud. Ainult ühes kohvikus ja seal pidid need eurooplased (vist inglased) olema lisaks ettekandjale ka juhatajad.

Teisalt on väga raske elu aasialastel. Nemad töötavad lihttöökohtadel nagu ehitus, teenindus jms.

Sattusime nii mõnigi kord rääkima taksojuhtidega. Sel ööl, kui saabusime Dubaisse, viis meid lennujaamast linna Sudaani päritolu taksojuht. Ta jutustas meile, et oli Sudaanis ajakirjanik ning pidi sealt põgenema. Tema vend ja mees olid juba tapetud, mis situatsioonis täpselt, ei saanud päris hästi aru.

Siis sattusime lobisema ka ühe Bangladeshist pärit taksojuhiga. Jutt veeres kuidagi ning peagi rääkisime tema perekonnast. Selgus, et tema naine ja kaks last (üks viiene ja teine seitsmene) elavad Bangladeshis ning tema käib seal iga 15 kuu tagant. 15 KUUD, see on ebareaalne. Ta ei näe ju oma lapsi kasvamas. Uurisin, kas poleks mõtet peret ka Dubaisse tuua, kuid mees ütles, et siin on elu väga kallis.

"Meie palgad ei ole paraku vastavuses kulutustega, mis tuleb teha" nentis mees.

Uurisin, mida naine Bangladeshis teeb, ning taksojuht vastas: "Ta kasvatab minu lapsi."

Järelikult ei pea naine Bangladeshis käima tööl, sest Dubaist saadetud rahaga elab hästi. Aga kas asi on seda väärt, kui saad oma perega koos olla korra aastas?

Väidetavalt on Dubais enesetappude tase üsna kõrge, sest tööliste elu on karm. Nad töötavad nii palju, kuid palka saavad vähe. Mai-Brit teadis rääkida, et kuna paljud teevad vahetustega tööd, siis jagatakse lisaks tööle isegi voodikohta. Ja selle ühe voodikoha eest tuleb ka ikka maksta mitusada eurot.

Aga miks need inimesed siis tagasi kodumaale ei lähe, kui elu Emiraatides on karm? Ilmselt on kodumaal elu veel raskem. Bangladeshis ja Sudaanis pole ma küll käinud, kuid India näitel usun, et Dubais võib tõesti parem olla. Indias on nii palju vaesust, et pärast seda, kui seal viis aastat tagasi käisin, hindasin elu täiesti ümber.

