Naine mehele:

"Kullake, mul on talveks uut kasukat vaja."

"See on välistatud, mul pole raha," ajab mees vastu.

"Kui ma sooja kasukat ei saa, siis ma külmetan, saan kopsupõletiku ja suren. Matusekulu on suurem kui kasuka hind."

"Seda küll, aga see on siis ka lõplik!"