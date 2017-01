“Loomulikult on mul uhke tunne. Iga inimese jaoks peaks olema uhke tunne see, et ta on kodanik. Ei saa öelda, et riigi pass on ainult paber ja pilt,” ütleb ansambli Svjata Vatra laulja Ruslan Trochynskyi, kes sai täna kätte Eesti passi ja on nüüd täieõiguslik kodanik.

“Nüüd pole ma ainult Eesti, vaid ka Euroopa liidu kodanik,” sõnab Ruslan, et rõõm on seda suurem. “Tunne on uhke ja ma olen väga tänulik kõigile, kes inspireerisid mind ajal, kui olin vaid Ukraina kodanik ning kes leidsid aega.” Tänane päev jääb Ruslani jaoks alatiseks meelde. “Kui see käes on, siis on tunne, nagu oleks võitnud loteriiga… vau,” jääb Ruslanil sõnadest puudu. “Värske passi lõhn ja tänane ilm jäävad meelde – Viljandis oli megaudune, aga soe. Sain dokumendid kätte samas linnas, kus ma Eestisse tulles elama hakkasin. Läksin kohe lossivaremetesse ja tegin passiga pilti.”

Ruslan ütleb, et kodakondsuse taotlemine võttis tal põhimõtteliselt aega 13 aastat. Kuraditosin aastaid tagasi mees Eestisse tuli. “Alguses oli reegel, et esimese ID-kaardi saab siis, kui oled 8 aastat siin elanud. Ma ootasin 8 aasta täitumist, aga vahepeal reeglid muutusid ja sai viie aasta pärast teha. Ma ei teadnud seda. Kui 8 aastat täis sai, oli mul väga kiire aasta. Oli palju kontserte ja me kõik teame, mis hakkas toimuma Ukrainas,” selgitab laulja, et vahepeal jäi kodanikuks saamise tee pooleli. “2015. aastal võtsin ma ennast kokku ja tegin kodakondsuseksamid.” Need tegi Ruslan suurepärastele tulemustele. Esimese eksami sooritas ta 23 punktiga 24 võimalikust. Keeletesti tulemuseks sai ta 89%. Tema keeleoskust hinnati järgmiselt (protsentides võimalikust punktisummast): kirjutamine rahuldav (60–75%), kuulamine väga hea (91–100%), lugemine väga hea (91–100%), rääkimine väga hea (91–100%). Mees sõnab, et põhimõtteliselt ainus, mida tal juurde õppida oli vaja, oli seaduste tundmine. “Oli mõnus tegelikult asju teada saada. Bändiliikmed ja sõbrad ütlesid kogu aeg, et ma tean asju neist paremini.”