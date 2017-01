Nagu iga teinegi erakond, ei jäta ka Keskerakond võimul olles kasutamata võimalust kujundada valitsuse otsuseid võimalikult enda nägu: maakondadesse pannakse vurama tasuta bussid, ettevõtetele tahetakse kehtestada panditulumaks, mis piiraks pankade võimalusi siit kasumit välja viia, ja kuigi astmelist tulumaksu ei tulnud, on astmeline tulumaksuvabastus ometi märgatav muutus võrreldes senise maksupoliitikaga. Kui valitsuse väljaütlemised ja teod on aga üha selgemalt üksikute huvigruppide poole kaldu, tekib küsimus, kas täidesaatev võim ikka teenib kogu rahva huve parimal võimalikul moel.

Nii oleme kirjutanud peaministrierakonna küsitavast flirdist hallipassimeeste ja sundüürnikega. Kuid poliitiku eetika seisukohalt võib veel suuremgi küsimärk olla majandusministri Kadri Simsoni ettepanek suunata kuni mitmekümnemiljoniline investeering Pärnu maantee neljarealiseks ehitamisse, kui teame, et minister kandideeris eelmistel riigikogu valimistel just Pärnumaa valimisringkonnas. Et sedasorti otsused oleksid ausad, ja ka näiksid sellistena, on vaja koalitsioonipartneritegi nähtavat toetust ja siirast veendumust, et ettepanekud on head.

Kuid seda ei paista. Ei paista ka kriitikat – näeme hoopis sotsiaaldemokraatide esimehe võidujooksu peaministrierakonnaga oma teemade tõstatamise eest ja IRLi vaikivat leppimist. Selge see, et eelmise valitsuse omavahelised kisklemised on veel hästi meeles ja keegi ei soovi liigselt raputada paati, kus ise istub – ent piir iga hinna eest konflikti vältimise ja kellegi puudliks olemise vahel on õhkõrn.

Mida lähemale jõuavad kohalikud valimised, seda enam kuuleme arvatavasti ka valitsuse uutest algatustest, ettepanekutest ja lubadustest. Kuid et ministeeriumites tehtav töö ei taanduks eesolevate kuude jooksul pelgalt valimiskampaaniaks, pole ainult opositsiooni, vaid ka koalitsiooni valvata.