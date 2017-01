Võrdõigusvolinik ei pea soolise palgalõhe vähendamise nimel enam üksi rabelema, sest tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski annab tööinspektsioonile volitused ettevõtete palgaandmete põhjal koostada tööandjate valgusfoor, kus rohelisega märgitakse ettevõtted, kus palgalõhe pole, ja kollase-punasega need, kus käärid palkade vahel laiemad. Võrdset palka peaksid saama kõik, kes teevad võrdset tööd. Aga miks kuuleme endiselt, et see pole nii isegi avalikus sektoris?

Tööraamatu jälgedes

Õnnelik on see, kel tööraamat kindlas kohas, pidi sel nädalal tõdema nii mõnigi kodanik, kes arvas, et kuna alates 2009. aastast tööraamatuid ei väljastata, pole tööraamatut enam vajagi. Kel raamat lõkkesse, vana tööandja juurde või lihtsalt teadmata kohta jäänud, peab tööstaaži tõendama töölepingute, kahe tunnistaja või arhiivimaterjalide abil. Kuid küsida võib, kas tõendamine peaks olema inimese enda või varasemalt nõukogudeaegsetest dokumentidest vabanemisele üles kutsunud – näiteks sõjaväepiletite ja punapasside purki kogumise kampaania raames – riigi asi?