Olen viimasel ajal nii töises plaanis kui ka niisama juhtunud suhtlema paljude esoteerikutega. Nende hulgas on nõidu, tervendajaid, astrolooge, šamaane, vandenõuteoreetikuid, tantraõpetajaid ja nii edasi – palett on ülimalt kirev. Mulle väga meeldivad need inimesed, sest nad on avatud, siirad, tundlikud. Nad usuvad, et maailma saab väheste vahenditega paremaks teha ja see on lohutav. Küll aga häirib mind, et alternatiivikutest on kõige muu kõrval saanud tõsimeelsed vaimsuse kuulutajad.

Mõistet „vaimsus“ saabki tõlgendada mitut moodi, sellele ei anna ühest ja selget definitsioon ei eesti keele seletav sõnaraamat ega Vikipeedia. Mina olen üles kasvanud teadmisega, et vaimne inimene on kirjanik, kunstnik, helilooja, haritlane.

Kuid me tõlgendame sõnu kontekstis ja kui meedia räägib vaimsuse kandjatena hoopis kaanipanijatest, selgeltnägijatest ning masseerijatest, siis hakkame keelekasutajana alateadlikult mõistet laiendama. Uues kontekstis pole Eesti vaimsuse kants enam Tartu ülikool, vaid indiaani püstkoda või kristallkamber. Ehk siiski ei laseks vaimsust niimoodi kaaperdada?