Lastest on saamas järjest enam eksklusiivne aksessuaar, kellesse investeerida juba alates Emmaljunga kärudest ja sünnieelsetest Mozarti plaatidest kuni varaste viiulitundideni. Lastega peredel pole mingit põhjust loosungite all marssida.

Nüüd on lapsed hakanud sündima ka neil poliitikutel, kes emapiim huulil noortekogudesse ja poliitikasse jõudsid ning lastega perede olukord on paljuski tänu sellele juba üpris hea. Ikka lahendatakse asju sealt, kust king pigistab.

Ilmselt seetõttu, et lapspoliitikute pensioniiga on veel mägede taga ehk selle sajandi teises pooles. Muus maailmas on pensionärid rühm, kellel on kõige enam varandust ja võrreldes tööealise seltskonnaga stabiilne sissetulek. Moeloojad teevad kingi eakatele ja ülikondi kaalukatele. Reisifirmad plaanivad kruiisireise Antarktikast Aafrika Läänerannikuni – neile, kel kõik juba nähtud. Pensionärid on see rühm, kes langetab tarbimisotsuseid.

Kasutamata jõud

Eesti riigis on selle rühma hääl kahjuks vaikne, ehkki mulle tundub, et tarbimises ei jää nad oma heaoluriikide eakaaslastele märkimisväärselt alla. Eluasemelaene neil ei ole, natuke tagastatud varandust on ka – SPAd ja reisid on jõukohased, auto on olemas, elamistingimused normaalsed. Erinevalt minusugustest keskealistest, kes peavad laenukoormuse, alaealiste kasvatamise, liisingutega jms veel paarkümmend aastat hakkama saama ning hambad ristis mistahes palga ja töökohaga leppima.

Mind on alati hämmastanud, et Eesti riiki ehitatakse üles nagu nõukogudeaegsed mitšurinlased aeda rajasid: ühel päeval kasvatame ananasse, siis ruutpesiti kartulit, kolmandal teeme selle kõik maatasa ja alustame maisiga. Ehk et erakordselt ebajärjekindlalt ning iga kord lammutades seda, mida eelmised on ehitanud. Noore riigi asi. Noorte lipsuga laste asi.

Mis mind samuti on hämmastanud, on see, et Eesti pensionäridest pole saanud arvestatavat poliitilist või majanduslikku jõudu või mistahes muul tasemel survegruppi. Arvestades seda, et elanikkond vananeb ja pensionäre on erinevatel põhjustel sellest juba kolmandik, oleks aeg hakata ümber hindama pensionäri rolli.

Juba on jõudmas penisoniikka need, kes riigi üles ehitasid, olles vanemad kui emapiimaste huultega noorpoliitikud. 40ndatel sündinud inimesed ehk praegused pensionärid tegid oma teadlikud sammud Hruštšovi sula ajal, kuulasid biitmuusikat ja lääne raadiojaamu ning käisid juba laevaga Soomes. 50ndatel sündinud ei tea midagi sõjaaegsetest hirmudest ning nende stalinistlik nooruspõlv oli omal moel isegi helge – usuti paremasse tulevikku, kosmoselendudesse ja maailmarahusse.

Mina – pensionär?

Kui ma kuulen Taavi Rõivast pensionist rääkimas, siis – ma ei saa sinna midagi parata – ma ei usu teda. Või kui ma kuulan tema ülesastumist „Foorumis“ ja tajun selles neoliberalistlikke hoovusi, kirjutatakse mulle nagu igal korral ette, et oma saatuse eest vastutan mina ja ei keegi teine.

Mulle tundub, et minu ehk 70ndatel sündinute, kes vist isegi pintsaklipslaste esimesse ešeloni ei mahu, suhtumine oma riiki on mõõdukalt küüniline. Me teame, et uppuja päästmine on uppuja asi, nagu kõrgetest kantslitest on räägitud.

Me oleme juba selle majandusmudeliga harjunud, et kõik, mida riik meile pakkuda ei suuda, tuleb meil oma taskust kinni maksta. Lasteaiakohta pole – palun, eralasteaed samas majas. Munitsipaalkool on lammutav kombinaat – palun, erakool. Tasuta eriarstile ei pääse – palun, eraarst. Sünnitushaigla ei meeldi – palun, eraämmaemand sünnituse juures. Vanem sugulane ei pääse hooldekodusse – palun, erapansionaat.

Samas arvestades meie keskmisi sissetulekuid on see kõik võimalik ainult siis, kui teenistus tuleb välisriigist või on end õnnestunud toitumisahela tippu rebida. Või siis käivad tublid spetsialistid selleks, et oma perekondade arveid maksta – teenuste eest, mis justkui oleksid ka tasuta saadaval – Norras maju värvimas või Soomes hooajatöödel.

Kust tuleb pension?

Aga mida teha pensioniga? Praegu, kus vanaduspensioni süsteem on eelkõige vahend inimeste absoluutsest ning suhtelisest vaesusest päästmiseks, ei saa sellega arvestada kui tegeliku elatusallikaga ka minu pensioniikka jõudes. Kui see ikka mulle kunagi päriselt kätte jõuab, isegi keskmist eluiga arvestades.

Ma isegi ei hakanud otsima oma tööraamatut, nagu enamik sõpru ja tuttavaid, ehkki selle esimesed sissekanded on 1986. või 1987. aastast ja ma peaks vähemalt tosin aastat staaži seetõttu korstnasse kirjutama, et 1999. aasta eelsed andmed puuduvad.

On üks aga. Mulle meenub, et tubli tudengina, kes sai nii stippi kui ka töötas, sai seda endisele kaaslinlasele ja värskele maksuametnikule ka räägitud. Umbes 1992. aastal. Ja ilmselt just seetõttu pidin riigile stipendiumi tagasi maksma. Kui maksuametil on sellest peale ülevaade minu sissetulekutest, miks ma pean siis minema teise ametkonda oma tööraamatuga lehvitama? Selle asemel, et need andmebaasid ühtlustada?

Ja mida on valesti teinud need, kes senisest sissetulekupõhisest arvestusest loobumisega jäävad ilma osast pensionist? Vabandust?

Ärgu tulgu keegi pajatama muinasjutte kolmanda samba kogumispensionist, mida vaid käputäis inimesi kogub. Parem juba elada täiel rinnal, kui anda oma raha pankade fondihaldurite pööritada, et need saaksid ühel hetkel käsi laiutada, et ups – läks lõhki.

Mida siis teha? Ma ikkagi ei kaota lootust tulevaste või siis praeguste pensionäride tõusmisele aktiivseks jõuks. Uue ajastu pensionär pole enam mõni õnnetu Õnne tänava sundüürnik, vaid arvestatav jõud elanikkonnast, kes võiks oma sõna maksma panna.