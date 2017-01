Sisseostud ära teinud, peatas Johnsoni sõbra üks keskealine USS turvatöötaja, kelle sõnul oli tema poekärus elektripirn, mille eest polnud tasutud. Kui ameeriklane, kes ei oska eesti keelt, mõistis enda viga, oli ta nõus pirni eest kohe maksma, kuid turvamees, kes rääkis vaevu inglise keelt, ütles, et selleks tuleb uuesti kassajärjekorda minna. Aga kuna järjekorrad olid pikad, tahtis ameeriklane, kellel oli vaja naisele ja lastele järgi sõita, pirnist sootuks loobuda. Turvatöötaja sellega aga ei leppinud ning pidas teda kinni süüdistatuna varguskatses. „Ta ei teinud ühtegi katset, et elektripirni varjata. Miks ta peaks maksma 40 eurot toidu eest, aga proovima varastada pirni, mis maksab natuke üle euro?“ küsib Johnson irooniliselt.

Kui Johnson sõbrale poodi appi jõudis, püüdis ta turvamehega jutule saada, aga tulutult. USS mehel oli vaja teha tööd ehk hoida silma peal kaubanduskeskusel. Siiski sai Johnson teada, et turvatöötaja polnud isegi ostutšekki vaadanud, välistamaks tehnilist viga. Johnsoni arvates oli turvatöötaja ainus eesmärk näidata oma võimu ja sõpra põhimõtteliselt kinni hoida.

Kuid õhtu ei lõppenud veel sellega. Kohale tuli politsei, kes küll mõistis, et kogu juhtum on naeruväärne, aga kuna turvamees jäi süüdistustele kindlaks, viidi ameeriklane politseisse. Tal oli valida kas tunnistada end süüdi ning maksta 12eurone trahv või vaidlustada süüdistus kohtus. Kuna ameeriklane ei soovinud märki karistusregistrisse, valis ta kohtu.

Prisma Peremarketi turvajuhi Jekaterina Aljohhina sõnul on nüüdseks tehtud juhtumist omad järeldused, tõdedes, et olukorda ei lahendatud mõistlikult. “Oleme üle vaadanud videod ja vestelnud turvatöötajatega ning oleme nõus, et tegemist oli meiepoolse ülereageerimisega. Oleme selle hinnangu edastanud ka politseile,“ ütles Aljohhina.

Ühtlasi paneb Aljohhina inimestele südamele, et kassades oldaks hoolikad. „Nagu ka vahejuhtum näitab, võib üks korvi unustatud ese tuua kaasa palju sekeldusi.“