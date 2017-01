Ühisrahastusplatvorm Crowdestate tegi koostöös Endover Kinnisvaraga Eesti ühisrahastuse ajalugu, kogudes väikeinvestorite kaasabil Lasnamäe uusarendusse VEGA rekordilised 1,5 miljonit eurot ning seda vaid kolme päevaga.

Endise Eesti Mereakadeemia hoone rekonstrueerimisprojekt läheb ajalukku kui Eesti suurim ühekordse ühisrahastusprojektina kogutud summa.

„VEGA projekti võib juba etteruttavalt üliedukaks pidada, sest selle arenduse puhul on kokku langenud mitmed tingimused, mis soodustavad õnnestumist,“ lausus Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud. „Inimestel on palju vaba raha ning seda tahetakse kasvama panna. Kuna pankade hoiuste intressimäärad on isegi inflatsioonist väiksemad, siis nähakse esimese alternatiivina tugevat kinnisvarasektorit, kus kasv ja tootlikus paistavad kõige paremad.“

„Tallinna suurimas linnaosas on uute korterite selge alapakkumine,“ märkis Robert Laud. „Kvaliteetse ja mõistlikult hinnastatud tänapäevase elupinna lisandumisest piirkonda on sealne elanikkond väga suurt huvi üles näidanud – VEGA projekti ligi 300 korteri huviliseks on end registreerinud üle 1000 inimese,“ lisas Laud.

Kolme päevaga andsid oma panuse 15,33% tootlust lubavasse projekti üle 1100 investori 26-st riigist. „VEGA arendusprojekt pakub meie investoritele head võimalust investeerida koos professionaalse kinnisvaraarendajaga,“ sõnas Crowdestate’i juht Loit Linnupõld. „Oleme kindlad, et endisest Mereakadeemia majast saab Tallinna üks uhkeim korterelamu.“

„Tänases madalas intressikeskkonnas on atraktiivse tootluse ning mõistliku riskitasemega projektide leidmine üsna keeruline, kuid VEGA arendusprojekti puhul on mõlemad heas tasakaalus,“ rääkis Loit Linnupõld. „Eesti suurimast uusarendusest on ühtlasi saanud ka Eesti suurim ühisrahastatud projekt nii kaasatava kapitali kui ka osalevate investorite arvu poolest.“

VEGA arenduse faktid:

Aadress: Mustakivi tee 25, Tallinn

Kinnistu suurus: 16 816 m2

Korterite netopind: 16 473 m2

Korterite arv: 297

Planeeritud valmimisaeg: detsember 2017

Projekteerija & arhitekt: Janar Blehner, APEX Arhitektibüroo

Arendaja: Vega Residents OÜ

Hinnatase: 1 340 - 2 200 EUR/m2

Crowdestate’i investeeringu faktid:

Rahaline eesmärk: 1 500 000 €

Investorite arv: ca 1100

Varaklass: Elukondlik

Investeeringu liik: Arendus

Kapitali tüüp: Tagamata laen

Investeerimisperiood: 30 kuud

Oodatav tulusus: 15,33%

Riskiklass: B2

Lõpptähtaeg: 31.01.2017