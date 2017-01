Prantsuse presidendikandidaat Francois Fillon sõnab, et tema naine Penelope on alati tema heaks töötanud. Filloni süüdistatakse nimelt oma naisele 8 aasta jooksul 500 000 euro maksmises. Seda fiktiivse töö eest.

Penelope Fillon (PHILIPPE LOPEZ)

"Pole väiksemaidki kahtlusi, et minu naine on minu heaks assistendina töötanud aastaid," vahendab The Local poliitiku sõnu. "Ta on minu jaoks alati töötanud, ta on olnud avalikus elus alati minu kõrval," kinnitas Fillon telekanalile TF1.

Francois Fillon abikaasaga (PHILIPPE LOPEZ)

Kui mehelt küsiti, millega täpsemalt tema proua tegeles, vastas Fillon: "Ta korrigeeris mu kõnesid, võttis vastu suurel hulgal inimesi, kellega ma isiklikult kohtuda ei jõudnud, ta esindas mind demonstratsioonidel, ta tegi minu eest pressiülevaateid ja tegeles inimeste pöördumistega."