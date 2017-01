Kokku edastati konkursile üle 300 taotleja pildi. Naiste osakaal oli mõnevõrra suurem. "Otsuse tegemisel lähtusime esitatud tingimustest, ehk pilt pidi olema otsevaates, neutraalne ehk niiöelda poseerimata," selgitab pressiesindaja Tuuli Härson ning lisab, et PPA töötajad valisid võitja hääletuse teel.

Esimene koht oli Lõuna-Eestist pärit Mikule suur üllatus. Vaba aega meeldib Mikule veeta pere ja sõprade seltsis, tema elus on tähtsal kohal ka sport ning muusika. "Iga nädal leiab Mikk aega jooksmiseks ja kitarrimänguks," seisab politsei- ja piirivalveameti (PPA) Facebooki lehel olevas tutvustuses. Võidupildi tegi fotograaf Laura Arum-Lääts.

Selgunud on ID-kaardi uus reklaamnägu! Fotokonkursi võitis eht-eestlaslikult tagasihoidlik 27-aastane Mikk Kirikal. Palju õnne!

Uus pilt, uus nimi

Uuel ID-kaardi näidisel värskendatakse arusaadavatel põhjustel ka nime. Hea mõte, kuna seni ID-kaardil olnud Mari-Liis Männiku nimi uue pildiga enam ei sobi.

"Saadame ta teenitud puhkusele ning uueks näidisnimeks saab Jaak-Kristjan Jõeorg. Uue nime valikul sai oluliseks, et selles oleks olemas täpitähed ning sidekriips," teatab politsei- ja piirivalveamet.

PPA tänab südamlikult Kajat, kes oli eelmised 10 aastat ID-kaardi näidisel ja ütleb aitäh kõikidele Mari-Liis Männikutele, kelle nime laenati vana näidise tarbeks.

Miks Mikk 10 aastat vanemaks tehti?

Üldiselt on rahvas uue reklaamnäoga rahul ja kommentaarid positiivsed. Siiski on inimestel tekkinud üks küsimus - miks Mikk kaardil 10 aastat tegelikust vanusest eakamaks tehtud on?