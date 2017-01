See kõik juhtus samal ajal, mil voodis lamas ka lapse ema, kes oli niivõrd purjus, et ei saanud asjast midagi aru.

Kuude kaupa elas tüdruk vanaema juures, kuid anti siis Londonis elavasse kasuperre.

Kuigi pere nõustus lapse kellegi teise hoole alla andmisega, siis sattus laps taas ohvriks. Vaid päev hiljem sai sotsiaalosakond teate koolist, kuhu tüdruk oli tulnud kummalisel viisil kõndides. Tüdruk kurtis ka tupevalu.

Õpetajate jaoks oli see kummaline, kuid sotsiaaltöötajad arvasid, et see käitumine oli põhjustatud tüdruku kallal toimunud esimesest rünnakust.

Kasuperre saabununa palus tüdruk, et talle leitaks uus kodu, kuid seda peeti ärevuseks ja laps jäeti sinna kasuperre edasi. Kahtlustama asuti alles siis, kui uues peres pöördus pereema arsti poole, et küsida lapse jaoks ravimeid. Nimelt kaebas tüdruk, et tema tupp on valulik. Arst taipas, et asi pole õige ning teavitas samuti sotsiaalosakonda.

Ikka veel otsustasid sotsiaaltöötajad sekkumisega oodata, sest kahtlustasid, et kuna tüdruk käis nädalavahetustel emal külas võis ta nakatuda seal.