USA rokilegend Aerosmith on teatanud, et maikuus Tel Avivist algav kontserditurnee jääb neile viimaseks.

Kuid ansambli kitarrist Brad Whitford kinnitab Classic Rocki intervjuus, et tal pole aimugi, miks Aerosmith viimast korda tuuritab.

“Issand, ma tõesti ei tea,” imestas Whitford. Ta kahtlustab, et selle taga on ansambli promootorite ja mänedžeride äriotsused. “Mul pole küll sellist tunnet, et pakime asjad kokku ja see on bändi lõpp. Minu meelest on Aerosmithis veel rammu küllaga. Aga eks seda hüvastijättu peab kah kuskilt otsast alustama,” arutles ta.

Whitford annab siiski lootust, et fännid võivad veel uut materjali kuulda saada – veebruariks on Aerosmithil broneeritud stuudioaeg. “Ehk saame siis selgust, kui koguneme. Siis on näha, kas me üldse veel uut muusikat lindistame.”