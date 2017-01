27-aastane Heather kahtlustab, et tema abikaasa ja mehe poolt kasvatatud naise vahel on isa ja tütre suhtest midagi palju enamat, vahendab Mirror.

Naine kardab, et tema abikaasa petab teda naisega, keda peres siiani on peetud mehe tütreks.

Heather kahtlustab, et lisaks Shandale - mehel on veel teisigi armukesi.

Kogu tüli ja segased suhted on toodud tele-ekraanile.

Brad liitub naistega ja selgitab, et armastab Heatherit, kuid kaitseb siis ka oma suhet Shandaga.

"Ma ei saa talle selga pöörata. Ma kasvatasin teda väikesest lapsest saadik. Ma armastan teda nagu enda oma," selgitab mees.

Ometigi on see seltskond ka varem telesaates osalenud, kuid toona soovis Shanda tõestada, et Brad on ta pärisisa. Toona ei olnud Brad suhtest "tütrega" sugugi huvitatud, kuid mehe õnneks tõestas DNA, et ta ei ole Shanda pärisisa.

Bradi ei häiri ka Shanda riietus tema ja Heatheri kodus.

"Ta võib kanda seda, mida ise tahab," leiab mees.

Sellega ei nõustu aga Heather: "Milline inimene tahab, et ta isa näeks teda selliselt paljastavates riietes?"

"Heather on luuser. Brad on mulle kõik ja ma armastan seda mees kogu oma südamest. Heather ei suuda meid iial lahku ajada. Isegi siis, kui DNA näitas, et ta ei ole mu isa - ta ei ole iialgi mulle selga pööranud," kaitseb Shanda Bradi ja nimetab Heatherit armukadedaks.

Shanda kinnitab, et tema küll Bradi võrgutada ei ürita. Kuigi saates tehtud valededetektor kinnitab, et mees on Heatheri kõrvalt veel kellegagi suhtes olnud, siis jääb Heather kindlaks, et tema tahab oma suhte Bradiga lõpetada.