Poptäht Robin Thicke’i ja tema eksnaise Paula Patton võitlus kuueaastase poja hooldusõiguse pärast võtab aina hullemaid tuure.

TMZ.comi teatel langetas Los Angelese kohus neljapäeval dramaatilise otsuse ning võttis Robinilt Juliani hooldusõiguse. Mis veelgi hullem: laulja ei tohi pojale ja eksabikaasale lähedalegi minna. Lähenemiskeeld puudutab ka Paula ema Joyce’i.

TMZ teatel olid lastekaitseametnikud hakanud uurima Thicke’i käitumist, kuna Julian oli koolis õpetajatele rääkinud, et popstaarist isa on talle korduvalt laksu andnud ning isegi rusikaga löönud. Seejärel olevat Paula hakanud Robinile pojaga kokkusaamist keelama, kuna too tekitavat lapsele pöördumatut kahju.