„Paljud noored Eesti naised valivad oma elukaaslaseks kellegi välismaalase, ja noored Eesti mehed jäävad nagu kuivale. Kas sellele küsimusele peaks ka lahendust otsima?“ küsis riigikogulane Peeter Ernits eile toimunud eelnõu lugemisel.

Neljapäeval kogunes riigikogu, et arutada esimesel lugemisel eelnõud, mis puudutab probleemkomisjoni moodustamist rahvastikukriisi lahendamiseks. Oma avakõnes juhtis riigikogu liige Siret Kotka tähelepanu sellele, et ühe riigi jätkusuutlikkuse peamine garantii on ikkagi tema rahvas. „Just rahvastiku vähenemine on meie riigi nii lähiajaloo kui ka lähituleviku kõige suurem probleem,“ tõi Kotka välja ja juhtis tähelepanu, et meie rahvastiku vähenemise peamised põhjused on just sündimus ja väljaränne. Ka ei jätnud Kotka tähelepanuta palgalõhe teemat.

Samuti juhtis Kotka tähelepanu sellele, et riigis on läbi viidud erinevaid analüüse, kuid tema arvates seisneb probleem selles, et nendesse analüüsidesse ei ole tegelikult piisavalt süüvitud. „Selle mõttega, et panna need analüüsid kõik kokku ja vaadata nende analüüside tulemusi, kuidas neid saaks vormistada seadusteks nii, et nad ka tegelikult aitaksid kaasa Eesti rahvastiku arvu tõstmisele,“ tähendas Kotka.

Rahvastikku ja selle jätkusuutlikkust puudutavtes küsimustes võttis sõna ka riigikogu liige Peeter Ernits, kes nentis, et andud teema toob endaga kaasa palju küsimusi. „Aga üks on näiteks selline,“ suunas Ernits oma küsimuse Siret Kotkale. „Paljud noored Eesti naised valivad oma elukaaslaseks kellegi välismaalase, ja noored Eesti mehed jäävad nagu kuivale. Kas sellele küsimusele peaks ka lahendust otsima? Sest noored Eesti mehed võiksid väikesi Eesti lapsi sigitada. Milline saatus neile jääb, eriti maapiirkondades?“ uuris Ernits Kotkalt, kes tänas talle esitatud küsimuse eest, kuid ei osanud tõstatatud küsimusele esmajoones kuidagi vastata. „Mul on raske sellele küsimusele vastata, aga ma soovitan kõikidel Eesti naistel valida Eesti mehi,“ leidis Kotka.