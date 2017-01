Eile USA-visiiti alustanud Suurbritannia peaminister Theresa May pidas Philadelphias vabariiklaste parteikonverentsil kõne ja kutsus ameeriklasi üles liitlasi toetama, teatas BBC.

May kinnitas vabariiklastele, et tema soov on uuendada Ühendkuningriigi ja USA vahelist erilist sidet. "Me peame alati toetama demokraatlikest riikidest sõpru ja liitlasi, kes elavad ohtlike naabrite kõrval," ütles ta, tuues näiteks Iisraeli ja Balti riigid.

Suurbritannia peaminister Theresa May pidas kõne Philadelphias vabariiklaste parteikonverentsil (MARK MAKELA)

May rõhutas ka seda, et kõik iseseisvad riigid peavad maailma julgeolekusse panustama ega tohi enda turvalisust pidada ainult USA mureks. Just seetõttu on Suurbritannia suurendanud oma kaitsekulutusi ja saadab vägesid Eestisse ning Poolasse, kinnitas peaminister.

Täna kohtub peaminister Valges Majas president Donald Trumpiga.