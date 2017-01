Tšiili võitleb metsapõlengutega, riigi keskosas asuv Santa Olga linn hävis tulekahjus täielikult, vahendas Guardian.

Hävis ligemale tuhat hoonet, sealhulgas koolid, lasteaiad, kauplused ja postimaja. Rusude vahelt on leitud üks laip.

Santa Olga linn hävis põlengus (PABLO VERA LISPERGUER)

Põlengute põhjuseks on tavatult kõrge kuumus ja põud, mis lubab kord süttinud põlengul tuulega mööda kuiva taimestikku edasi levida.

Santa Olga linn hävis põlengus (MARTIN BERNETTI)

Siiani on hukkunud seitse inimest, neist neli on tuletõrjujad. Hiigeltulekahju tekitatud rahanduslik kahju on alles kokku arvutamisel. Hävinud on umbes 238 000 hektarit metsa, kahjustada on saanud ka viinamarjaistandused ja veisefarmid. Umbes 4000 inimest on evakueeritud.

Tšiilis möllavad tohutud maastikupõlengud (RODRIGO GARRIDO)

Tšiili president Michelle Bachelet kuulutas välja eriolukorra. Tulekahjusid kustutatakse lennukitelt, kuid umbes 30 tulekollet lõõmab endiselt. Venemaa saatis riigile appi ülisuurte veepaakidega kustutuslennuki, oma abi on pakkunud ka teised riigid.