Mehhiko president Enrique Pena Nieto tühistas eile visiidi USA-sse, kuna pole nõus Ühendriikide piirile kerkivat müüri kinni maksma. Nüüd tuleb Trumpil mujalt raha leida ja uus plaan näeb ette Mehhikost pärineva kauba maksustamist.

Plaanist anti teada kohe pärast seda, kui Nieto avalikustas kohtumise tühistamise. Mõni aeg hiljem kinnitasid Ameerika võimud siiski, et tegu on vaid ühe võimaliku variandiga hiiglasliku müüri püstipaneku rahastamiseks.

Kui uus impordimaks jõustuma peaks, siis saaks see kuuldavasti olema umbes 20%. "Praegu liigub kaup üle piiri ilma igasuguse tasuta ja see olukord on jabur," nentis Valge Maja esindaja ning kinnitas, et uue maksu jõustumisel poleks müüri eest maksmisega enam mingit probleemi.